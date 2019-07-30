Música

Planta & Raiz quase "sofrência" em novo single

Banda paulista de reggae aposta em parceria com a rapper Cynthia Luz e mistura de ritmos em nova música

Publicado em 30 de julho de 2019 às 19:12 - Atualizado há 6 anos

Prestes a completar 21 anos de carreira, o Planta & Raiz segue muito bem, obrigado. Um dos maiores nomes do reggae do país, mas sempre conhecida por misturar ritmos, a banda paulista acaba de lançar o single “Desejo”, que conta com participação da rapper Cynthia Luz.

Coescrita pelo vocalista Zeider e Tato (Falamansa), a música, que pode ser conferida nas plataformas digitais e nas redes da banda, mostra a variedade sonora da banda. Há um toque de sofrência (sem ser pejorativo) na linha de vocal que abre a música, mas ela logo se transforma em um grande pop com influências de trap e, claro, reggae. O vocalista conversou com o C2 sobre a música, o mercado fonográfico e os novos rumos da banda.

Banda Planta ENTITY_amp_ENTITYRaiz Crédito: Jean Cabral/Divulgação

Por que essa opção de apostar em singles? É uma demanda mercadológica atual?

A gente já lançou 11 discos na carreira e sempre ali tem algumas músicas que ficavam de lado no processo. É aquela coisa de trabalhar duas, três, quatro músicas e começar a pensar em outro disco. Entendemos também que a demanda tem sido grande, o consumo também tem sido rápido, e por isso resolvemos lançar os singles e valorizar cada lançamento.

Vocês já conheciam o trabalho da Cynthia?

Com a Cynthia eu já havia encontrado antes dela mudar pra SP, antes dela encontrar esse caminho maravilhoso. Ela ia aos nossos shows, sempre gente boa, na positividade, sempre trazendo uma energia boa. Acompanhei a chegada dela em SP e toda essa ascensão dela. É muito legal você ver um artista nascer. Ela é demais.

A música foi coescrita pelo Tato. Por que o reggae e o forró caminham tão juntos? Como se deu essa parceria?

Eu e Tato nos conhecemos em meados de 2000 e viramos parceiros na hora. Já conhecíamos o trabalho do outro e sabíamos que estávamos na onda de fazer canções de verdade. Ele me convidou para participar do DVD deles em 2005 e a parceria prosperou cada vez mais. Devemos ter mais de 50 canções juntos. Algumas lançadas por outros artistas como Marcus & Belucci, que lançaram “Romântico Anônimo”, Jorge & Matheus, que gravaram “Menina Maluquinha”. O Tato é meu parceiro da vida toda, um irmão.

Essas misturas de ritmos têm marcado o trabalho recente de vocês. O que vocês têm ouvido? O que influencia a banda nesse novo momento?

A gente ouve de tudo, né? A música que se renova é a que se deixa influenciar por outros estilos. É a mistura que gera um novo ritmo, um novo som. Então... ouvimos desde de jazz ao samba, do blues ao reggae, do rock ao rap e ao soul. Coração abertaço.

A quantas anda a preparação para o DVD acústico?

Estamos pensando em lançar esse DVD acústico no final de 2020, então estamos já pensando num repertório, separando as canções, as parceiras, as participações especiais. Pensando também num local que seja especial para marcar esse momento. Em relação ao formato acústico, as músicas já nascem num violão. A primeira maneira como a gente recebe a música é atraves do violão, no meu caso. Ela já vem acústica. É só trazer pra essa essência. Acho que é por isso que a gente gosta tanto do acústico. Remete ao nascimento da canção, à sua forma original.

