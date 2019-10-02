Home
>
Cultura
>
Piovani rebate Paula Lavigne: 'Não é a coisa favorita da minha vida'

Piovani rebate Paula Lavigne: 'Não é a coisa favorita da minha vida'

Na semana passada, em entrevista ao UOL, Piovani, que vive atualmente em Portugal, disse que era difícil ser cidadã no Brasil, porque não sobrava tempo para postar foto sua "bonita de biquíni"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 18:30

 - Atualizado há 6 anos

Paula Lavigne publica foto de biquíni em resposta à Luana Piovani Crédito: Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser criticada por Paula Lavigne, 50, por dizer que não tinha tempo no Brasil para postar foto usando biquíni, Luana Piovani, 43, rebateu a provocação e afirmou que a mulher de Caetano Veloso, 77, "não é a coisa favorita da minha vida".

Recomendado para você

Evento acontece entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, no Parque da Prainha, em Vila Velha; saiba mais detalhes

Zeca Pagodinho é atração confirmada do festival Movimento Cidade 2026

De churrascarias brasileiras a vilas tradicionais, a capital sul-coreana revela diferentes experiências em cada região

Roteiro de Seul: veja o que fazer em locais famosos da cidade

Cinco vendedores cheios de carisma e bom atendimento disputam a preferência do público; votação segue aberta até 22 de dezembro

Conheça os finalistas e vote no "Vendedor de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória"

"A Paula Lavigne de biquíni... olha, é bom que tem gente que gosta do branco e tem gente que gosta do preto, não é? É bom que a gente vai variando. Não é a coisa favorita da minha vida, não, mas ela pode ficar à vontade, querer fazer sucesso postando uma foto de biquíni. Afinal de contas, a gente gosta de estar bonita na foto", disse Piovani, durante sua participação ao vivo no programa Se Joga, apresentado por Fernanda Gentil, 32.

Na semana passada, em entrevista ao UOL, Piovani, que vive atualmente em Portugal, disse que era difícil ser cidadã no Brasil, porque não sobrava tempo para postar foto sua "bonita de biquíni". Ao falar sobre o assunto, ela citou Paula Lavigne, que é responsável por mobilizar os artistas em causas políticas e sociais.  

Leia mais

Imagem - Elopment Wedding: novo tipo de casamento atrai famosos e capixabas

Elopment Wedding: novo tipo de casamento atrai famosos e capixabas

Com funk, Luísa Sonza mantém liderança da "Dança dos Famosos"

Ainda no programa ao vivo, quando questionada sobre o apoio de outras famosas sobre a postagem de Lavigne, Piovani comentou que é blindada por essas "fofoquinhas", dizendo que não se incomoda com isso e aconselhando que as pessoas gastem o tempo com coisas relevantes. 

"Eu não acho nada porque essas coisas não chegam em mim. Eu sempre fui blindada, através das minhas escolhas, e agora estando em Portugal, se tem uma coisa que eu realmente não me incomodo e nem dou importância é 'fofoquinha'. Eu quero que as pessoas gastem o meu tempo com coisas relevantes"

Na noite desta terça-feira (1º), Lavigne foi em seu Instagram e postou uma foto de biquíni, escrevendo: "#PaulaLavigne de biquíni: a chata dos grupos". Muitas famosas apoiaram Paula Lavigne, como Leticia Colin, Alinne Moraes, Cláudia Abreu, Fernanda Paes Leme e Tatá Werneck apoiaram a ironia de Lavigne. "Ainda bem que faço parte do seu grupo, mainha", comentou Alinne Moraes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Famosos luana piovani

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais