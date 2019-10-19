Pianista Jonathan Ferr fala sobre música, violência e racismo

A violência ostensiva contra a favela é um reflexo muito nítido de todo esse processo histórico de marginalização. Realmente, me impressiona como a morte de pessoas das comunidades são ignoradas. Somos capazes de nos sensibilizar quando acontece uma tragédia em qualquer país da Europa, mas não nos indignamos quando uma criança ou um trabalhador é covardemente assassinado. A menina Ágatha, uma jovem brilhante, que era apaixonada por dança, poderia ser uma grande artista, uma advogada, ou quem sabe uma cientista que descobriria a cura de uma doença que salvaria milhões. Infelizmente, nunca saberemos. Não é sobre preconceito social, como muitos acreditam, e sim sobre uma crença, que habita o inconsciente coletivo brasileiro de que a vida negra tem menos valor. Baseado nisso, torna-se permissível e aceitável todos os níveis de atrocidades. Todos estes casos vão virando estatísticas. A sociedade normatizou a violência contra corpos negros. Herança de um país escravagista que sofre até hoje as dores de ter sido obrigado a abolir a escravatura, que venera uma princesa branca que pouco, ou nada, teve a ver com isso. Um país forjado, no sonho eugenista de uma nação branca, que chora ao se deparar com um Brasil majoritariamente negro. A violência só vai diminuir quando todos se conscientizarem de que esta luta contra a violência não é só dos negros brasileiros, é de todos. Nós, homens negros, somos os que mais morrem por violência policial, as mulheres negras são as que mais morrem pelo feminicídio. Todas as vidas são importantes, mas é importante pensar o porquê disso? É difícil apontar um culpado, mas acredito que a sociedade como um todo deve se responsabilizar por cobrar mudanças. Não adianta ficarmos atrás de nossos celulares postando hastags, pois o mundo precisa de ações reais, micropolíticas de conscientização. Não é armando as pessoas que vamos diminuir a violência, mas sim com educação e arte. Acredito que são armas muito mais poderosas.