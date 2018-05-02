Peu Del Rey mistura reggae e energia pop em suas canções

O cantor Peu Del Rey lançou recentemente o single O Lado Bom da Vida, que fala sobre amor e relacionamentos. O jovem cantor nascido na Bahia, é autor de três EPs, o primeiro homônimo, lançado em 2010, o segundo, Atlântico, de 2014, e o terceiro, Nem Pense em Duvidar, em 2015.

Músico baiano Peu Del Rey Crédito: Natália Arjones

Filho de pai artista, e mãe dançarina, o músico diz ter forte influência familiar em sua carreira, principalmente por ter a arte tão presente em sua vida desde criança.

Eu nasci em uma família de artistas, então isso veio para mim de forma muito natural, conta Peu, em entrevista ao C2.

Peu diz que o pai, Tenison Del Rey, é um compositor de mão cheia e sempre serviu como uma grande referência.

A influência em casa foi muito importante, eu sempre convivi com músicos, então o ambiente da música foi algo essencial pra mim. Quando eu resolvi tocar e cantar, a primeira referência que eu tive foi meu pai, pondera.

Outras influências presentes e perceptíveis no trabalho do baiano são, por exemplo, Paralamas do Sucesso, uma influência que vem da infância, bandas de rock e Bob Marley  Peu, inclusive, já gravou uma versão de Is This Love.

Apesar das referências diversas, a principal influência vem da Bahia, parte do crescimento e do amadurecimento musical de Peu.

Eu vim de uma terra muito fértil, onde foi produzida muita música e cultura com características muito fortes do local. A Bahia tem diversos ritmos muito ricos, criados e difundidos dentro do próprio estado, então eu tenho essa influência quase que orgânica da música brasileira e baiana. Apesar de ter uma influência de reggae e pop, tem muito de música brasileira ali, afirma.

O dia a dia também influencia. Eu gosto de escrever muito sobre o meu cotidiano e sobre as coisas que eu observo. Então a inspiração vem do meu dia a dia, de coisas que vejo na rua. Eu gosto de falar sobre pessoas e o que elas fazem. Isso é muito motivador pra mim, pondera Peu.

Jovem e cheio de gás, Peu tem planos ambiciosos para o futuro. Eu acabei de lançar dois singles (É Dela e O Lado Bom da Vida). Agora estou separando músicas para um disco planejado para o segundo semestre. É o máximo que posso dizer, é um projeto bem inovador pra mim, completa.