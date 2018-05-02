Peu Del Rey mistura reggae e energia pop em suas canções

O cantor Peu Del Rey lançou recentemente o single O Lado Bom da Vida, que fala sobre amor e relacionamentos. O jovem cantor nascido na Bahia, é autor de três EPs, o primeiro homônimo, lançado em 2010, o segundo, Atlântico, de 2014, e o terceiro, Nem Pense em Duvidar, em 2015.
Filho de pai artista, e mãe dançarina, o músico diz ter forte influência familiar em sua carreira, principalmente por ter a arte tão presente em sua vida desde criança.
Eu nasci em uma família de artistas, então isso veio para mim de forma muito natural, conta Peu, em entrevista ao C2.
Peu diz que o pai, Tenison Del Rey, é um compositor de mão cheia e sempre serviu como uma grande referência.
A influência em casa foi muito importante, eu sempre convivi com músicos, então o ambiente da música foi algo essencial pra mim. Quando eu resolvi tocar e cantar, a primeira referência que eu tive foi meu pai, pondera.
Outras influências presentes e perceptíveis no trabalho do baiano são, por exemplo, Paralamas do Sucesso, uma influência que vem da infância, bandas de rock e Bob Marley Peu, inclusive, já gravou uma versão de Is This Love.
Apesar das referências diversas, a principal influência vem da Bahia, parte do crescimento e do amadurecimento musical de Peu.
Eu vim de uma terra muito fértil, onde foi produzida muita música e cultura com características muito fortes do local. A Bahia tem diversos ritmos muito ricos, criados e difundidos dentro do próprio estado, então eu tenho essa influência quase que orgânica da música brasileira e baiana. Apesar de ter uma influência de reggae e pop, tem muito de música brasileira ali, afirma.
O dia a dia também influencia. Eu gosto de escrever muito sobre o meu cotidiano e sobre as coisas que eu observo. Então a inspiração vem do meu dia a dia, de coisas que vejo na rua. Eu gosto de falar sobre pessoas e o que elas fazem. Isso é muito motivador pra mim, pondera Peu.
Jovem e cheio de gás, Peu tem planos ambiciosos para o futuro. Eu acabei de lançar dois singles (É Dela e O Lado Bom da Vida). Agora estou separando músicas para um disco planejado para o segundo semestre. É o máximo que posso dizer, é um projeto bem inovador pra mim, completa.
Assista ao clipe de "O Lado Bom da Vida":