Pesquisa sobre indústria criativa chega a Vitória

Um estudo sobre a indústria criativa no país originou o Projeto Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que será apresentado neste sábado, dia 23 de fevereiro, no Sesc Glória, em Vitória. Na programação, quatro oficinas direcionadas a produtores culturais vão abordar temas como a capacitação em gestão e produção executiva de atividades culturais, e a capacitação em divulgação e distribuição de atividades culturais.

Quem coordena o projeto é Gisele Jordão, pesquisadora especialista em artes. O Panorama Setorial da Cultura Brasileira nasceu em 2009 com o objetivo de estudar toda a cadeia produtiva da cultura nacional ao longo de 12 anos, dividido em três etapas.

“O mercado cultural em 2009 não tinha dados produzidos e o que tinha era bem pouco, sem inteligência de comunicação e marketing que favorecesse para que essa cadeia produtiva fosse se adequando. O objetivo do projeto é fornecer dados para o setor se programar e ter uma melhor atuação”, conta Gisele.

A primeira edição, lançada em 2012, pesquisou produtores e investidores públicos e privados. A segunda, em 2014, investigou o consumidor de cultura, o público brasileiro. A pesquisa mais atual, realizada entre 2017 e 2018, está relacionada aos difusores.

Entre os oficineiros estão a própria Gisele, Renata Allucci (doutoranda em Urbanismo e mestre em História Social), André Deak (mestre em Teorias da Comunicação) e Leo Birche (ator, pós-graduado em Direção Teatral e diretor colaborador do Projeto Conexões de Teatro Jovem, realização do National Theatre-UKe do British Council).

“Se pudéssemos sintetizar de forma bem simples, a conclusão desse estudo é que precisamos aumentar o diálogo entre os atores da cadeira produtiva porque eles não reconhecem o papel dos seus pares, e isso é um problema. Se os elos não são fortes, eles não acontecem. A segunda é que o público consegue comprovar que o consumo cultural torna as pessoas melhores cidadãos”, finaliza.

SERVIÇO

Oficina Panorama Setorial da Cultura Brasileira

Quando: sábado (23), de 10h às 13h e das 14h às 21h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória ( Sala da Palavra). Rua Jerônimo Monteiro, 428, Centro

Inscrições: https://panoramadacultura.com.br/oficinas