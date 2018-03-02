Personagens do Chaves viram figuras colecionáveis de alto padrão

Fenômeno na TV brasileira há gerações, os personagens de Chaves viraram bonecos. A marca Iron Studios criou a linha Chaves Art Scale 1/10 e traz Sr. Madruga, Quico e Sr. Barriga em peças colecionáveis.

Além deles, o Chapolin Colorado também ganhou uma versão. O boneco do Chapolin vem com direito a um aerolito. Fabricados em polystone e pintados à mão, os bonecos espantam pelas características bem realistas.