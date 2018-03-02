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Não é brinquedo

Personagens do Chaves viram figuras colecionáveis de alto padrão

As figuras ainda não tem data de lançamento nem preço estimado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 17:43

Publicado em 02 de Março de 2018 às 17:43

Fenômeno na TV brasileira há gerações, os personagens de Chaves viraram bonecos. A marca Iron Studios criou a linha Chaves Art Scale 1/10 e traz Sr. Madruga, Quico e Sr. Barriga em peças colecionáveis. 
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Além deles, o Chapolin Colorado também ganhou uma versão. O boneco do Chapolin vem com direito a um aerolito. Fabricados em polystone e pintados à mão, os bonecos espantam pelas características bem realistas.
O boneco do Chaves é o único que já está à venda, pois teve lançamento anterior ao lançamento da coleção. A versão Piripaque Edition tem aproximadamente 15 centímetros de custa R$ 359,99. Confira as imagens dos bonecos.

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