Roda de samba

Péricles traz "Pagode do Pericão" a Vitória: "Para matar a saudade"

Cantor quer recriar clima de roda de samba com pagodes dos anos 90 neste sábado (10)

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:36 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @fariapericles

Pericão não esconde de ninguém que é fã do pagode dos anos 90 e 2000. E são dessa época os grandes hits que vão compor o repertório do show que o cantor fará na Arena Fazendinha, em Vitória, neste sábado (10). Além desses sucessos, o Pagode do Pericão será a oportunidade do pagodeiro apresentar algumas músicas de "Mensageiro do Amor", DVD que gravou recentemente com 9 faixas inéditas.

"Mas tem que ter 'Timidez', 'Eu te Amo', 'Supera', 'Cilada'... Tem música que não dá para ficar de fora, não", brinca ele, em entrevista ao Gazeta Online. No show, Pericão ainda vai dividir palco com Samba Júnior, LeqSamba e DJ Fabrício V.

Em outros lugares que passou, o projeto teve ainda participação de outras figuras do meio, como Thiaguinho e Chrigor. "Mas ainda não falei com eles de ir a Vitória, então não dá para garantir. Mas, quem sabe?", questiona.

O artista destaca que a ideia de fazer o Pagode do Pericão - nome do show - foi justamente a vontade que ele tinha de resgatar as rodas de samba intimistas que existiam antigamente, mas com toda a modernidade que a internet trouxe à música. "No show eu realmente fico no centro do espaço e com todos em volta, onde todos podem participar. O pessoal pode esperar muita animação e estou muito feliz que essa ideia tenha dado certo. Conseguimos resgatar o clima de uma roda de samba", comemora.

Segundo o cantor, a curadoria das músicas foi feita em conjunto com seu diretor musical, que já o acompanha em carreira solo desde o início, há sete anos. Os dois selecionaram os hits que mais bombaram do gênero e só tiveram o requinte de mexer um pouco nos arranjos das canções: "Os anos 90 são fonte inesgotável de bons pagodes. A gente só procurou não mexer muito na estrutura do arranjo, mas é para o pessoal matar a saudade mesmo".

Ele acredita, inclusive, que é por isso que o projeto Pagode do Pericão tem feito tanto sucesso por onde passa. Ele lembra que é um show relativamente novo, mas que está tendo um retorno bem promissor até como termômetro do que os fãs querem hoje em dia. "O sucesso se dá porque essas músicas estão aí, na cabeça da galera. E o legal é que a gente vê tanto a renovação do público e dos fãs, quanto dos artistas. Eu vejo todo esse movimento com bons olhos, todo mundo curtindo junto", conlui.

NOVIDADES

Pericão se reinventou. Mas não foi só ele. Todos do pagode e do samba tiveram que dar uma mudada no jeito de trabalhar para conseguir acompanhar a nova demanda do mercado - como ele mesmo diz. "Acho que está tudo mais profissional. O sambista e pagodeiro se apresenta de uma forma melhor, tem um pensamento de empreender, e tem muita vontade de fazer as pessoas conhecerem suas músicas", corrobora.

Em seus shows, o artista já passou a introduzir uma coreografia tímida para ter um novo elemento para chamar atenção do público. "É pouca coisa, mas faz a diferença. Os shows, em geral, estão ficando mais dançantes mesmo. O resultado é lindo, ver todo mundo cantando e dançando com a gente", termina.

Nos próximos passos da carreira, o artista planeja seguir com o projeto do pagode e, a partir deste meio de segundo semestre de 2019, lançar um novo show. "Já estamos praticando muito do que será o novo show, mas queremos tê-lo oficialmente mais para frente", finaliza.

SERVIÇO

Pagode do Pericão

Onde: Arena Fazendinha (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória)

Quando: 10 de agosto de 2019 (sábado), a partir das 17h

Ingressos: R$ 80 (pista, meia-entrada, 5º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br

Classificação: 16 anos

Mais informações: (27) 99930-0312

CONCERTO

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira

Clássico pela Oses

Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo especial Romeu e Julieta, sob regência de Leonardo David. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

FESTIVAL

Vitória Wine Experience

Com MB Trio e Azul. Às 19h. Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.

World Food

Com Banda Replay, Rodrigo Sheep com participação do cantor Nasi, e Back To The Past. Às 18h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.

Boteco Degusta

Com Diego Lyra e Usados & Seminovos. Às 19h30. Às 18h30. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Fluente

Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Tribute Day, com Hellroute e High Voltage. Às 22h. Entrada: R$ 15. Sexta Alternativa, com Festina Lente, Histona, Envolto e Rufinos. Às 22h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

Madness. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 1h); R$ 15 (sem lista/ após 1h). Informações: (27) 3311-5216.

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito com Os Gargantas de Ouro e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Fire Pub

Tributo Engenheiros do Hawaii, com Eng. Trio. Às 20h. Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Wood’s Vitória

Com Manoel Jr., Juliano Couto, Rômulo Santos e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Liverpub Vitória

BJ Trio. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

“Toca o Berrante Aê” com Willer Primavera e Diego Santana. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Bero, Sué, Jess e Luuh. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.

Cervejaria Bradus

Rock in Bradus, com Like a Boss. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.

Vitrine Music Bar

Sexxxta, com Glauco, DJ Pedro Schimid e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (até 0h); R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Clube do Forró

Com Forró Bemtivi. Às 22h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 22h30); R$ 20 (até 23h30); R$ 25 (após 23h30). Informações: (27) 3019-0860.

Baile da Ilha

Com Filipe Ret, Mc Poze do Rodo, 1Kilo e DJ Nikão. Às 22h. Matrix Music Hall. Rua Projetada, Cariacica. Ingresso: de R$ 40 (2º lote/ pista) a R$ 70 (3º lote/ área Vip). Informações: (27) 99798-9897.

Sexta Rap

Suspeitos na Mira, Leandro Bonfim, Anomia, Leacin Said, DJ Eric Jack. Às 19h. Bar do Mãozinha. Av. Fernando Ferrari, 520, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Quarto Crescente

Jazz. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27)99502-0244.

Zampa

Baile do Zampa, com MPB e Forró. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99663-2104.

Marsu Frontini

Variado. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.

Pedro Medeiros e Allan Simões

Rock. Às 18h. Cervejaria Bigos. Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Marcus Macedo

Variado. Às 12h e às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

TEATRO

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta

Espetáculo da WB Produções. Às 21h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre Crédito: Bruno Lopes

Burundanga – A Revolução do Baixo Ventre

Espetáculo do Grupo Paiol. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3132-8396.

A Morte, É Uma Piada 2

Às 20h. Teatro Sesc Guarapari. Av. Contorno, 1760, Lagoa Funda, Guarapari. Entrada: de R$ 25 (solidário) a R$ 60 (inteira).

Este vídeo pode te interessar

