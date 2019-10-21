Música

Péricles lança novo DVD e pede a fãs que sejam "mensageiros do amor"

Com 33 anos de carreira e álbum indicado ao Grammy Latino, Pericão já pode se dar ao luxo de inovar, tanto que decidiu lançar o DVD "Mensageiro do Amor" (2019) em duas partes

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 13:33 - Atualizado há 6 anos

O cantor Péricles na gravação de seu DVD "Mensageiro do Amor" Crédito: Tácio Moreira/Macaco Gordo

Péricles está achando o mundo muito esquisito, mas não no sentido negativo da palavra. Músico da era dos CDs e LPs, ele estranha a nova forma de consumo da música na era digital e se surpreende com os resultados. "Nunca imaginei ter esse retorno (risos)", brinca ele, ao se referir aos milhares de plays que conquista por dia nas plataformas digitais. "Não era assim, é novo para mim", completa.

Vendo a necessidade de acompanhar este movimento, o paulista se aventura nesta era digital e acaba de lançar "Mensageiro do Amor", DVD que fragmentou em duas partes. O motivo é puramente estratégico para ter o trabalho sempre nos holofotes. Atitude esperta, já que a maioria dos artistas aposta somente nos singles e perdem a chance de nomear períodos em que investem num ritmo acelerado ou gênero diferente.

Aos 33 anos de carreira (são 50 de idade), ele também celebra a indicação de "Em Sua Direção" ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode. E essa euforia toda é um dos fatores que acabaram até refletindo no jeito de fazer show do pagodeiro. Agora, ele tem até coreografia enquanto solta a voz.

Depois de participar da edição de 2012 do "Dança dos Famosos", no dominical "Domingão do Faustão" na Globo, ele se encantou pela arte do molejo e quis levar isso para suas apresentações: "Foi um desafio, mas ficou muito bacana".

Em entrevista à Gazeta, ele falou sobre novos projetos, detalhou tudo sobre o DVD e pediu que todos sejamos "mensageiros do amor" para um mundo melhor.

Como foi o processo de produção do DVD? Nós produzimos o DVD como um todo e soltamos a primeira parte sozinha como forma de atrair a atenção dos nossos fãs e quem nos curte nas plataformas digitais. Foi tudo de uma levada só, em Salvador, a gravação durou umas três horas... E aí lançamos essa primeira etapa com 13 canções e a segunda etapa sai até a primeira quinzena de novembro.

E por que em duas partes? É puramente estratégia. Porque hoje em dia as plataformas digitais ou lança por singles ou lança assim, por blocos, o que para mim é uma novidade. Em duas partes, assim, nunca tinha visto (risos). A gente procurou fazer da nossa maneira.

E na segunda parte então os fãs não vão ver nada muito diferente dessa primeira parte? Não, a segunda parte está totalmente diferente. Com muita novidade... Muitas músicas que já estavam no coração da galera e outras releituras bem legais.

Você fez um passei pelos seus 33 anos de carreira. Como foi a produção das inéditas e como foi a seleção do DVD? As inéditas foram produzidas a partir de um repertório que nós já tínhamos uma ideia de como fazer. Para soltar esse trabalho, do jeito que gostaria que ele saísse, a gente fez uma junção do que a minha carreira é até agora e músicas que estão sempre nas playlists da galera.

"Mensageiro do Amor", nome do DVD, fala muito do conteúdo do disco. Qual é a mensagem que quis passar com a obra? A mensagem maior é uma forma de agradecer aos fãs, que acolhem e levam a gente no coração e fazer com que todo mundo se sinta parte de toda essa festa que é falar de amor. Então, mensageiro do amor é todo mundo, todo mundo que transmite amor. Somos todos mensageiros do amor.

Neste DVD, você traz parcerias com Jorge Vercillo, Jeniffer Nascimento, Xanddy... Como foram as participações? Fui convidando quem eu confio. Eu tenho muita gente que hoje chamo de família, grandes amigos. Esses artistas que chamei são fora do comum. Vercillo gosto há anos e hoje, além de ser uma realidade da música brasileira, ele está muito mais próximo do segmento popular. Participei do disco dele, também. Chamar essa galera foi como uma roda de samba no quintal de casa, minha galera.

Você valorizou a dança nesse DVD após passar pela "Dança dos Famosos". Quais são as novidades? Eu ter participado do "Dança" foi muito legal. E eu sentia falta da dança no nosso show. Eu acredito que a dança agrega muito no espetáculo, faz com que as pessoas queiram participar. Minha professora de dança, lá do Faustão, foi o nome que eu quis trazer e encomendamos com ela coreografias mais simples, mas que deram ótimo efeito no palco. Para virar um grande baile, uma grande festa... A dificuldade maior era perder a vergonha de dançar (risos). Mas faz tão bem... E todo mundo se sente tão bem que foi muito bacana.

E como foi a recepção do público? E sobre suas expectativas neste momento pós-lançamento? Eu vejo que, em pouquíssimo tempo, estamos com números expressivos na web. As pessoas estão ouvindo. Canções que eu nem imaginava já têm milhares de views. Isso faz crer que a gente está no caminho certo.

"Em Sua Direção" concorre ao Grammy Latino. A que atribui esse sucesso? Eu acredito que chegar a um ponto como esse vai de boa manufatura, bons músicos, bom repertório até a maneira que eu aprendi a fazer bons trabalhos desde o tempo de Exaltasamba. O que eu sou e o que eu sei, eu aprendi lá. E ter esse retorno, como esse prêmio, é um prazer imenso.

E como está a família nessa história toda (risos)? Você já é pai (de Lucas Morato, de 26 anos), e está à espera de Maria Helena... Na vida, a gente arruma tempo para tudo (risos). A gente consegue na hora certa fazer o tempo para cada coisa. O tempo se encaixa. Dá tempo de ser pai, filho, amigo, marido... E eu estou superansioso, estamos a cada dia mais ansiosos, cuidando dela, da mãe, para todos estarmos bem. Mas a família está muito ansiosa.

E o que pode falar de novos projetos? Por enquanto, vamos ficar no DVD, lançar a segunda parte será o foco agora. Espero que todo mundo goste. Tem muita coisa boa, muita novidade... Vamos falar de amor. Eu sinto que é um momento mais do que oportuno de a gente falar muito de amor. A gente vê o mundo tão esquisito... A gente tem que falar de amor.

OUÇA

Mensageiro do Amor, Pt. 1 (Ao Vivo)

Gênero: samba

samba 13 faixas

Participações: Tiee, Jorge Vercillo, Jeniffer Nascimento, Xanddy

Tiee, Jorge Vercillo, Jeniffer Nascimento, Xanddy Gravadora: OneRPM

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta