Perdido na Flip? Veja a programação oficial do evento

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:41
- Atualizado há 6 anos
Inspirada por Euclides da Cunha, o escritor homenageado, e na história do Arraial de Canudos, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) ocorre neste ano de quarta-feira (10) a domingo (14). Com temperatura política, alguns temas atravessam todos os debates agendados: a crise climática, a ciência, a questão indígena. E, seguindo a linha dos últimos anos, a organização aposta em nomes internacionais menos conhecidos no Brasil.
Há algumas novidades, como o aumento da programação paralela. Ao todo, serão 27 casas parceiras fechadas até agora, contra 22 do ano passado.
A TAG, principal clube de assinaturas do país, pela primeira vez tem uma casa própria no evento literário -o local será sede um debate com José Luís Peixoto, que lança um romance sobre Saramago, e a jornalista Pilar del Río, viúva do autor.
Depois de dois anos fora do evento, a casa do Instituto Moreira Salles retorna à Flip. Lá ocorre o lançamento da próxima edição da revista Serrote, que trará um ensaio de Toni Morrison chamado "Racismo e Fascismo". Também será publicado o ensaio visual "Objetos Literários, Modos de Usar", do poeta Fabrício Corsaletti, inspirado por clássicos da literatura.
QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO
19h - 20h | Mesa 1 I Sessão de Abertura - Canudos
Walnice Nogueira Galvão
10h30 - 11h15 | Mesa 2 | Bendegó
Aparecida Vilaça
12h - 13h15 | Mesa 3 | Uauá
Adriana Calcanhotto
Guilherme Wisnik
Nuno Grande
José Miguel Wisnik
17h - 18h15 | Mesa 5 | Bom Conselho
Kristen Roupenian
Sheila Heti
19h - 19h45 | Mesa 6 | Serra Grande
Maureen Bisilliat
20h30 - 21h45 | Mesa 7 | Quirinquinquá
Gaël Faye
Kalaf Epalanga
10h - 11h15 | Mesa 8 - Mesa Zé Kleber | Cumbe
Marcela Cananéa
Marcelo D'Salete
12h - 13h15 | Mesa 9 | Angico
Ayelet Gundar-Goshen
Ayobami Adebayo
15h30 - 16h15 | Mesa 10 | Tróia de Taipa
José Murilo de Carvalho
17h - 18h15 | Mesa 11 | Jeremoabo
Karina Sainz Borgo
Miguel Del Castillo
19h - 19h45 | Mesa 12 | Mata da Corda
Grada Kilomba
20h30 - 21h45 | Mesa 13 | Vaza-Barris [O Irapiranga dos Tapuias]
Ailton Krenak
José Celso Martinez Corrêa
SÁBADO, 13 DE JULHO
10h30 - 11h15 | Mesa 14| Cansanção
Marilene Felinto
12h - 13h15 | Mesa 15 | Monte Santo
Ismail Xavier
Miguel Gomes
15h30 - 16h15 | Mesa 16 | Poço de Cima
Grace Passô
17h - 18h15 | Mesa 17 | Vila Nova da Rainha
Carmen Maria Machado
Jarid Arraes
19h - 19h45 | Mesa 18 | Massacará
Stuart Firestein
20h30 - 21h45 | Mesa 19 | Cocorobó
Cristina Serra
David Wallace-Wells
DOMINGO, 14 DE JULHO
10h30 - 11h45 | Mesa 20 | Santo Antônio da Glória
Braulio Tavares
Mariana Enriquez
12h30 - 13h15 | Mesa 21 | Livro de Cabeceira
participação especial: Amyr Klink
