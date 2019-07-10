Perdido na Flip? Veja a programação oficial do evento

LITERATURA

Evento ocorre até domingo, dia 14 de julho, com homenagem a Euclides da Cunha e forte programação paralela

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:41 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Instagram/@flip_se

Inspirada por Euclides da Cunha, o escritor homenageado, e na história do Arraial de Canudos, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) ocorre neste ano de quarta-feira (10) a domingo (14). Com temperatura política, alguns temas atravessam todos os debates agendados: a crise climática, a ciência, a questão indígena. E, seguindo a linha dos últimos anos, a organização aposta em nomes internacionais menos conhecidos no Brasil.

Há algumas novidades, como o aumento da programação paralela. Ao todo, serão 27 casas parceiras fechadas até agora, contra 22 do ano passado.

A TAG, principal clube de assinaturas do país, pela primeira vez tem uma casa própria no evento literário -o local será sede um debate com José Luís Peixoto, que lança um romance sobre Saramago, e a jornalista Pilar del Río, viúva do autor.

Depois de dois anos fora do evento, a casa do Instituto Moreira Salles retorna à Flip. Lá ocorre o lançamento da próxima edição da revista Serrote, que trará um ensaio de Toni Morrison chamado "Racismo e Fascismo". Também será publicado o ensaio visual "Objetos Literários, Modos de Usar", do poeta Fabrício Corsaletti, inspirado por clássicos da literatura.

QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO

19h - 20h | Mesa 1 I Sessão de Abertura - Canudos

Walnice Nogueira Galvão

10h30 - 11h15 | Mesa 2 | Bendegó

Aparecida Vilaça

12h - 13h15 | Mesa 3 | Uauá

Adriana Calcanhotto

Guilherme Wisnik

Nuno Grande

José Miguel Wisnik

17h - 18h15 | Mesa 5 | Bom Conselho

Kristen Roupenian

Sheila Heti

19h - 19h45 | Mesa 6 | Serra Grande

Maureen Bisilliat

20h30 - 21h45 | Mesa 7 | Quirinquinquá

Gaël Faye

Kalaf Epalanga

10h - 11h15 | Mesa 8 - Mesa Zé Kleber | Cumbe

Marcela Cananéa

Marcelo D'Salete

12h - 13h15 | Mesa 9 | Angico

Ayelet Gundar-Goshen

Ayobami Adebayo

15h30 - 16h15 | Mesa 10 | Tróia de Taipa

José Murilo de Carvalho

17h - 18h15 | Mesa 11 | Jeremoabo

Karina Sainz Borgo

Miguel Del Castillo

19h - 19h45 | Mesa 12 | Mata da Corda

Grada Kilomba

20h30 - 21h45 | Mesa 13 | Vaza-Barris [O Irapiranga dos Tapuias]

Ailton Krenak

José Celso Martinez Corrêa

SÁBADO, 13 DE JULHO

10h30 - 11h15 | Mesa 14| Cansanção

Marilene Felinto

12h - 13h15 | Mesa 15 | Monte Santo

Ismail Xavier

Miguel Gomes

15h30 - 16h15 | Mesa 16 | Poço de Cima

Grace Passô

17h - 18h15 | Mesa 17 | Vila Nova da Rainha

Carmen Maria Machado

Jarid Arraes

19h - 19h45 | Mesa 18 | Massacará

Stuart Firestein

20h30 - 21h45 | Mesa 19 | Cocorobó

Cristina Serra

David Wallace-Wells

DOMINGO, 14 DE JULHO

10h30 - 11h45 | Mesa 20 | Santo Antônio da Glória

Braulio Tavares

Mariana Enriquez

12h30 - 13h15 | Mesa 21 | Livro de Cabeceira

participação especial: Amyr Klink

