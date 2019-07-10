Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LITERATURA

Perdido na Flip? Veja a programação oficial do evento

Evento ocorre até domingo, dia 14 de julho, com homenagem a Euclides da Cunha e forte programação paralela

Publicado em 

10 jul 2019 às 15:41

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 15:41

Bilheteria oficial da Flip fica no Auditório da Matriz - Praça Monsenhor Hélio Pires s/n (Praça da Matriz), no Centro Histórico de Paraty, no Rio Crédito: Instagram/@flip_se
Inspirada por Euclides da Cunha, o escritor homenageado, e na história do Arraial de Canudos, a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) ocorre neste ano de quarta-feira (10) a domingo (14). Com temperatura política, alguns temas atravessam todos os debates agendados: a crise climática, a ciência, a questão indígena. E, seguindo a linha dos últimos anos, a organização aposta em nomes internacionais menos conhecidos no Brasil. 
> Editora do ES vai participar da Flip em Paraty
Há algumas novidades, como o aumento da programação paralela. Ao todo, serão 27 casas parceiras fechadas até agora, contra 22 do ano passado.
A TAG, principal clube de assinaturas do país, pela primeira vez tem uma casa própria no evento literário -o local será sede um debate com José Luís Peixoto, que lança um romance sobre Saramago, e a jornalista Pilar del Río, viúva do autor.
> Conheça cinco novas promessas da cena literária capixaba 
Depois de dois anos fora do evento, a casa do Instituto Moreira Salles retorna à Flip. Lá ocorre o lançamento da próxima edição da revista Serrote, que trará um ensaio de Toni Morrison chamado "Racismo e Fascismo". Também será publicado o ensaio visual "Objetos Literários, Modos de Usar", do poeta Fabrício Corsaletti, inspirado por clássicos da literatura.
QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO
19h - 20h | Mesa 1 I Sessão de Abertura - Canudos
Walnice Nogueira Galvão
10h30 - 11h15 | Mesa 2 | Bendegó
Aparecida Vilaça
12h - 13h15 | Mesa 3 | Uauá
Adriana Calcanhotto
Guilherme Wisnik
Nuno Grande
José Miguel Wisnik
17h - 18h15 | Mesa 5 | Bom Conselho
Kristen Roupenian
Sheila Heti 
19h - 19h45 | Mesa 6 | Serra Grande
Maureen Bisilliat
20h30 - 21h45 | Mesa 7 | Quirinquinquá
Gaël Faye
Kalaf Epalanga
10h - 11h15 | Mesa 8 - Mesa Zé Kleber | Cumbe
Marcela Cananéa
Marcelo D'Salete
12h - 13h15 | Mesa 9 | Angico
Ayelet Gundar-Goshen
Ayobami Adebayo 
15h30 - 16h15 | Mesa 10 | Tróia de Taipa
José Murilo de Carvalho
17h - 18h15 | Mesa 11 | Jeremoabo
Karina Sainz Borgo
Miguel Del Castillo 
19h - 19h45 | Mesa 12 | Mata da Corda
Grada Kilomba
20h30 - 21h45 | Mesa 13 | Vaza-Barris [O Irapiranga dos Tapuias]
Ailton Krenak
José Celso Martinez Corrêa
SÁBADO, 13 DE JULHO
10h30 - 11h15 | Mesa 14| Cansanção
Marilene Felinto
12h - 13h15 | Mesa 15 | Monte Santo
Ismail Xavier
Miguel Gomes
15h30 - 16h15 | Mesa 16 | Poço de Cima
Grace Passô
17h - 18h15 | Mesa 17 | Vila Nova da Rainha
Carmen Maria Machado
Jarid Arraes
19h - 19h45 | Mesa 18 | Massacará
Stuart Firestein
20h30 - 21h45 | Mesa 19 | Cocorobó
Cristina Serra
David Wallace-Wells
DOMINGO, 14 DE JULHO
10h30 - 11h45 | Mesa 20 | Santo Antônio da Glória
Braulio Tavares
Mariana Enriquez 
12h30 - 13h15 | Mesa 21 | Livro de Cabeceira
participação especial: Amyr Klink

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados