Penélope Nova quer explorar mais conselhos amorosos e sexuais na web

Apresentadora, que por 14 anos foi VJ da MTV, tem seu canal "P & Ponto" no YouTube, o qual quer expandir e explorar mais sexualidade a partir de já

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:10 - Atualizado há 6 anos

Foram cerca de 14 anos como VJ da MTV e, em alguns deles, como conselheira amorosa e sexual que Penélope Nova, 46, deixou a sua marca na televisão. Filha do cantor e compositor Marcelo Nova, Penépole migrou para a internet com seu canal "P & Ponto" no YouTube.

Quando deixou a MTV em 2011, a apresentadora disse que precisava "crescer e evoluir". É com esse propósito que ela busca profissionalizar cada vez mais seu canal no YouTube, criado em 2018, que aborda a mesma temática de seu extinto programa na emissora musical.

A ex-MTV diz que, até o momento, tudo foi feito de forma colaborativa, mas que, daqui para frente, dará passos mais largos na plataforma. "Meu foco é fazer com que o canal, que começou e ainda é bem colaborativo, tenha uma base mais profissional para ganhar mais visibilidade sobre um assunto que ainda carece de atenção."

A apresentadora ganhou notoriedade ao apresentar de forma descontraída e sem tabus o extinto Ponto Pê, um programa da MTV Brasil que tirava dúvidas sobre sexo e foi ao ar entre 2004 a 2007. Seu canal na web vai muito além de sexo. Para ela, o importante é falar sobre relações humanas.

"Meu canal não é só focado em sexo. 'P & Ponto' cumpre seu papel que é de falar sobre relacionamentos. Falar sobre relações humanas, que não tenham necessariamente viés romântico ou sexual", diz Penélope, que atualmente é uma das juradas do programa Canta Comigo, da Record, canal onde já participou de A Fazenda, em 2012.

Como jurada do programa de Gugu Liberato, Penélpe diz que para levantar da cadeira, o candidato deve expressar naturalidade e esquecer que está sendo testado. Na atração da Record, um participante canta para cem jurados, que decidem se ele deve seguir ou não na competição.

"Para eu levantar e cantar com a pessoa, tenho que sentir que o candidato não está ali pensando no que vão achar dele. Ele tem que estar minimamente curtindo e a vontade por estar ali, natural", disse a apresentadora.

Penélope diz ainda que os participantes não podem ter excesso de confiança, porque isso pode atrapalhá-lo e os jurados podem interpretar de um outra forma. "Tem que tomar muito cuidado para ver como você vai lidar com isso [confiança], como você vai fazer para não parecer que você é melhor que alguém, que você canta melhor que alguém", conclui.

