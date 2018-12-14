Pedro Manso e Gaga de Ilhéus agitam festa de Natal em Vitória

O humorista Pedro Manso e Solange, a Gaga de Ilhéus, são duas das atrações que vão deixar o Natal Popular, neste sábado (15), mais animado. Os dois fazem parte da programação que começa às 10h, na Rua João Batista Martinho, em Santa Martha, bairro de Vitória. Ao todo, o evento deve durar 12h e, além de brincadeiras, contará com serviços sociais para emissão de documentos de graça.
Durante a programação, o público ainda terá à disposição uma série de brincadeiras e entrega de presentes pelo Papai Noel, além de sorteio de bicicletas, passeio pela Capital e de uma bolsa integral de estudos em uma faculdade particular de Vitória.
ATENDIMENTO À COMUNIDADE
Além de atrações culturais e opções de lazer, o público também terá atendimentos sociais incluindo o serviço de cadastro para a emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho, encaminhamento para emissão de certidão de nascimento e casamento, encaminhamento ao mercado de trabalho, atendimento ao microempreendedor individual, acesso ao crédito (Programa Nosso Crédito), cadastro para cursos de capacitação, orientação jurídica e direcionamento para os atendimentos sociais da prefeitura.
Estamos preparando a maior festa de Natal do Espírito Santo para proporcionar momentos de alegria às famílias e crianças da nossa região, onde há um alto índice de pessoas em risco social. Estamos levando alegria para pessoas quem precisa de toda a nossa atenção
PROGRAMAÇÃO
10h Cerimônia de abertura
10h30 início dos atendimentos sociais e brincadeiras
11h José e Gilberto
12h - Marlene Vieira
13h Banda Filemon
14h Resgatando Vidas
15h Júlio Marques e Banda
16h Pedro Manso
17h Gaga de Ilhéus
18h Chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos
20h Passeio em torno de Vitória nos Carretões da Alegria
22h Encerramento
SERVIÇO
Natal Popular
Local: Rua da Feira (Rua João Batista Martinho, Santa Martha, Vitória)
Data: sábado (15), a partir das 10h
Ingressos: entrada franca