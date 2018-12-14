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Pedro Manso e Gaga de Ilhéus agitam festa de Natal em Vitória

Evento, que vai durar 12h, tem entrada gratuita e sorteios de presentes

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 00:27
Gaga de Ilhéus e Pedro Manso são atrações do Natal Popular, em Vitória Crédito: Montagem Gazeta Online
O humorista Pedro Manso e Solange, a Gaga de Ilhéus, são duas das atrações que vão deixar o Natal Popular, neste sábado (15), mais animado. Os dois fazem parte da programação que começa às 10h, na Rua João Batista Martinho, em Santa Martha, bairro de Vitória. Ao todo, o evento deve durar 12h e, além de brincadeiras, contará com serviços sociais para emissão de documentos de graça.
Durante a programação, o público ainda terá à disposição uma série de brincadeiras e entrega de presentes pelo Papai Noel, além de sorteio de bicicletas, passeio pela Capital e de uma bolsa integral de estudos em uma faculdade particular de Vitória.
ATENDIMENTO À COMUNIDADE
Além de atrações culturais e opções de lazer, o público também terá atendimentos sociais incluindo o serviço de cadastro para a emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho, encaminhamento para emissão de certidão de nascimento e casamento, encaminhamento ao mercado de trabalho, atendimento ao microempreendedor individual, acesso ao crédito (Programa Nosso Crédito), cadastro para cursos de capacitação, orientação jurídica e direcionamento para os atendimentos sociais da prefeitura.
Estamos preparando a maior festa de Natal do Espírito Santo para proporcionar momentos de alegria às famílias e crianças da nossa região, onde há um alto índice de pessoas em risco social. Estamos levando alegria para pessoas quem precisa de toda a nossa atenção
Leonil, cantor e organizador do evento
PROGRAMAÇÃO
10h  Cerimônia de abertura
10h30  início dos atendimentos sociais e brincadeiras
11h  José e Gilberto
12h - Marlene Vieira
13h  Banda Filemon
14h  Resgatando Vidas
15h  Júlio Marques e Banda
16h  Pedro Manso
17h  Gaga de Ilhéus
18h  Chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos
20h  Passeio em torno de Vitória nos Carretões da Alegria
22h  Encerramento
SERVIÇO
Natal Popular
Local: Rua da Feira (Rua João Batista Martinho, Santa Martha, Vitória)
Data: sábado (15), a partir das 10h
Ingressos: entrada franca

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