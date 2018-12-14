Pedro Manso e Gaga de Ilhéus agitam festa de Natal em Vitória

Gaga de Ilhéus e Pedro Manso são atrações do Natal Popular, em Vitória Crédito: Montagem Gazeta Online

O humorista Pedro Manso e Solange, a Gaga de Ilhéus, são duas das atrações que vão deixar o Natal Popular, neste sábado (15), mais animado. Os dois fazem parte da programação que começa às 10h, na Rua João Batista Martinho, em Santa Martha, bairro de Vitória. Ao todo, o evento deve durar 12h e, além de brincadeiras, contará com serviços sociais para emissão de documentos de graça.

Durante a programação, o público ainda terá à disposição uma série de brincadeiras e entrega de presentes pelo Papai Noel, além de sorteio de bicicletas, passeio pela Capital e de uma bolsa integral de estudos em uma faculdade particular de Vitória.

ATENDIMENTO À COMUNIDADE

Além de atrações culturais e opções de lazer, o público também terá atendimentos sociais incluindo o serviço de cadastro para a emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho, encaminhamento para emissão de certidão de nascimento e casamento, encaminhamento ao mercado de trabalho, atendimento ao microempreendedor individual, acesso ao crédito (Programa Nosso Crédito), cadastro para cursos de capacitação, orientação jurídica e direcionamento para os atendimentos sociais da prefeitura.

Estamos preparando a maior festa de Natal do Espírito Santo para proporcionar momentos de alegria às famílias e crianças da nossa região, onde há um alto índice de pessoas em risco social. Estamos levando alegria para pessoas quem precisa de toda a nossa atenção Leonil, cantor e organizador do evento

PROGRAMAÇÃO

10h  Cerimônia de abertura

10h30  início dos atendimentos sociais e brincadeiras

11h  José e Gilberto

12h - Marlene Vieira

13h  Banda Filemon

14h  Resgatando Vidas

15h  Júlio Marques e Banda

16h  Pedro Manso

17h  Gaga de Ilhéus

18h  Chegada do Papai Noel e distribuição de brinquedos

20h  Passeio em torno de Vitória nos Carretões da Alegria

22h  Encerramento

SERVIÇO

Natal Popular

Local: Rua da Feira (Rua João Batista Martinho, Santa Martha, Vitória)

Data: sábado (15), a partir das 10h