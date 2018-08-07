Pedra Azul recebe primeira edição de festival de cinema

Destino certo de quem curte sossego e termômetros com temperaturas mais amenas, a região Serrana do Estado recebe, a partir desta quarta-feira (8), a primeira edição do FestCine Pedra Azul. O festival, realizado até sábado (11) no Bristol Vista Azul, que ganhou duas salas de cinema especialmente para o evento, vai reunir atores, diretores e críticos de cinema  a programação terá exibição de obras locais, nacionais e internacionais.

No total, foram cerca de 360 filmes inscritos no festival, segundo a organização. Eles concorrem em categorias diferentes: melhor longa, melhor curta, documentário, direção (curta e longa), ator (curta e longa), atriz (curta e longa), direção de fotografia (curta e longa), trilha sonora, direção de arte, roteiro, efeito de som e figurino.

Filmes da Índia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e da Inglaterra estarão entre os exibidos durante o evento, que tem a programação aberta ao público. A seleção foi feita por jurados e curadores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Pernambuco.

Cada jurado assistiu a uma quantidade de filmes e foi feita uma avaliação. Com as obras selecionadas, buscamos humanizar o festival. Vamos reunir profissionais, produtores, diretores, atrizes e atores renomados, afirma o cineasta Marcoz Gomez, responsável pela organização do FestCine Pedra Azul.

Homenagens

Além da exibição e da premiação dos filmes, o evento também homenageará nomes importantes do cinema local e nacional. Estão previstas quatro condecorações, sendo a principal ao ator Stênio Garcia, nascido no município capixaba de Mimoso do Sul.

Além dele, também serão lembrados o cineasta e ator capixaba Edson Ferreira; a organizadora do Festival de Cinema de Vitória, Lucia Caus; e o ator André Ramiro, representando o filme Tropa de Elite.

O Stênio, por exemplo, é um ator que todos conhecem, que tem reconhecimento. E o Tropa foi um filme que fez história, bateu recordes, deu uma verdadeira virada no cinema nacional, junto com outros títulos, conclui Gomez.

Programação

Quarta-feira, 08/08

9h: Mostra competitiva (animação) na Sala Erling Lorentzen: "Glitter Model" (Angelo Nunes), "Icons" (Ronnie Cramer), "No Caminho da Escola" (Rosaria Moreira), "A Criança e a Noite" (Claudia Ruiz).

10h: Mostra competitiva (longa-metragem) na Sala Erling Lorentzen: "Poesia e Melodia" (Flávio Colombini).

14h: Sessão especial capixaba na Sala Erling Lorentzen: "Os Lados da Rua" (Diego Zon), "Divina Luz" (Ricardo Sá), "Inferno" (Thiago Moulin) e "Não Me Deixe Aqui Sozinha" (Marcoz Gomez).

19h: Sessão especial capixaba na Sala Eliezer Batista: "Entreturnos" (Edson Ferreira)

Quinta-feira, 09/08

9h: Mostra competitiva (documentário) na Sala Eliezer Batista: "Mona" (Lucca Messer), "C(elas)" (Gabriela Santos Alves), "Imaginários Urbanos" (Glauber Xavier), "Memórias" (Guilherme Bonini).

9h: Mostra competitiva (documentário) na Sala Erling Lorentzen: "O Núcleo" (Enrico Basaldella) e "Onde Está Minha Casa" (The Church of Almighty God).

14h: Mostra competitiva (documentário) na Sala Eliezer Batista: "Trabalhar Lindo Para o Novo Luar" (Dayan Hugo), "Se Você Contar" (Roberta Fernandes).

14h: Mostra competitiva (documentário) na Sala Erling Lorentzen: "O Moredo" (David Vázquez), "Aquele que Detém a Soberania Sobre Tudo"

Sexta-feira, 10/08

9h: Mostra competitiva (curta-metragem) na Sala Eliezer Batista: "Acúmulo" (Gilson Junior), "Inhumane I" (Luiz Will Gama), "Objeto/Sujeito" (Bruno Autran). "O Nome do Dia" (Marcello Quintella), "O Vale" (Guilherme Fernandes), "Becoming Lucy" (Luísa Novo)

9h: Mostra competitiva (curta-metragem) na Sala Erling Lorentzen: "A Piscina de Caíque" (Raphael G. Da Silva), "A Hora" (Leandro Corinto), "Evolução" (Octavio Mac Niven), "A Minha Mentira, O Teu Abandono" (Frico Guimarães), "Vampiros" (Filipi Silveira), "Zornit" (Marcello Trigo), "Nunca Mas Hermanos" (Eleonora Nascimben).

14h: Mostra competitiva (curta-metragem) na Sala Eliezer Batista: "Lúcia Voltou a Fumar" (Iuri Bermudes), "Vinillis Frutiferis" (Victorhugo Amorim), "Nova Iorque" (Leo Tabosa), "Bid" (Raphael Bittencourt), "Desaparecidas" (Braz Campos Durso), "O Forasteiro" (Diogo Cronemberger), "Charlie Oscar Echo" (Álvaro Mamute), "A Mesa No Deserto" (Diego Scarparo), "A Ressurreição de Lázaro Não Servirá" (Clodoaldo Lino), "O Vestido de Myriam" (Lucas H. Rossi)

14h: Mostra competitiva (longa-metragem) na Sala Erling Lorentzen: "Lo Que Queda" (Jesús Serna e Lucas Parnes).

Sábado, 11/08

9h: Mostra competitiva (longa e curta-metragem) na Sala Eliezer Batista: "Escolhas" (Ivann Willig), "Um Toque de Aurora" (Aditya Patwardhan), "Estrangeiro" (Edson Lemos Akatoy).

14h: Mostra competitiva (longa e curta-metragem) na Sala Eliezer Batista: "Agora Se Vira, Meu Bem" (Elisa Aleva), "Era Uma Vez Uma Garota" (Natalie Kaplan), "Órfãos" (Gustavo Quintela e Ana Luiza Veiga).