Peça sobre a história de Allan Kardec chega a Vitória

É importante que as pessoas saibam que estamos ali para contar a vida de um grande homem, como foi Santos Dumont e como foi Graham Bell, por exemplo. Logo de cara, o ator Rogério Fabiano já faz questão de deixar claro que a peça Allan Kardec  Um Olhar para a Eternidade é direcionada a todos os públicos que tenham interesse em saber um pouco mais sobre a vida do maior nome do espiritismo.

O espetáculo desembarca em Vitória no próximo fim de semana, para duas apresentações no Teatro Universitário, na Ufes: sábado (26), às 21h, e domingo (27), às 18h. Com direção de Ana Rosa, uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira, a peça aborda momentos importantes da vida de Kardec. Em entrevista ao Gazeta Online, Rogério Fabiano falou sobre a experiência vivida com o espetáculo, as surpresas do elenco e sobre o trabalho com Ana Rosa.

Na primeira versão da peça, em 2000, você também interpretou Kardec. O que mudou de lá para cá?

Olha, na verdade mudou bastante coisa. Na peça, em si, mudou o elenco, mudou a direção, além do cenário e do figurino. Eu amadureci muito como ator e como pessoa. Eu acho que a montagem de agora é mais sensível, mais tocante, mais pautada em cima do trabalho do ator. O momento também é mais propício. As pessoas estão mais em busca de algo para se amparar, para dar conforto. Estamos vivendo um período difícil, em um país difícil... Além disso, como de 2000 para cá a Globo abordou a questão do espiritismo em novelas, houve o despertar de uma curiosidade nas pessoas.

E você já tinha familiaridade com a religião? Como se preparou?

Eu tenho 40 anos de carreira, fiz mais de 100 peças. Em 1997, participei da montagem da primeira peça espírita e me identifiquei muito com a filosofia. Durante três anos com a peça, que se chamava Além da Vida, percebi que tocávamos o coração das pessoas. Depois fiz o Kardec em 2000, voltamos em 2012 e montei uma companhia junto com a Érica Collares (também atriz). Em junho, estrearemos outro trabalho com essa temática. É importante ressaltar que não somos doutrinários. As peças são montadas com muito cuidado, e sempre contando histórias de personalidades. Em Allan Kardec, dou vida a ele dos 14 anos até os 64. Esse desafio é muito bom para um ator. Não usamos peruca, não pintamos o cabelo, tudo é montado em cima da nossa interpretação. É um mérito da montagem com Ana Rosa.

Como ator, o que mais o impressiona nesse espetáculo?

Após a peça, percebemos as pessoas muito mexidas, muito tocadas. É surpreendente, uma gratificação diária mesmo. Sabemos que levamos uma mensagem de amor para as pessoas. De esperança. Paralelo à peça, ainda fazemos uma ação social com alimentos não-perecíveis. Em quase sete anos, já doamos quase dez toneladas de alimentos.

Parte do elenco se divide em mais de um personagem. É um desafio maior?

Eu faço só o Kardec, mas somos em cinco atores. Três deles fazem vários personagens. Temos troca de roupas na frente do público e isso é ótimo para a linguagem do teatro. Estamos contando uma história. No teatro, podemos trabalhar com o imaginário do público. É diferente do compromisso com o realismo, coisa que a TV exige.

E como é trabalhar com uma referência do quilate de Ana Rosa?

Eu vejo Ana Rosa como um presente de Deus. É uma alegria muito grande. Fiz minha primeira novela com ela, em 1985, e desde então ficamos amigos. Quando ela aceitou o convite para dirigir a peça, tivemos uma aula. Ela é um ser humano especial, uma pessoa boníssima, estudiosa do espiritismo. Me deu uma base espetacular, fez toda a diferença.

Allan Kardec  Um Olhar Para a Eternidade

Quando: sábado (26), às 21h, e domingo (27), às 18h.

Onde: Teatro Universitário. Ufes, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: térreo  R$ 35 (meia), R$ 70 (inteira), mezanino  R$ 25 (meia), R$ 50 (inteira). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, e no site Tudus.com.br. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto em cima do valor da inteira (até dois ingressos por cliente).