Peça gratuita brinca com a imaginação ao dar vida aos objetos

Pratos, talheres, copos e guardanapos se transformam em personagens vivos nas mãos dos atores de Sonhatório, espetáculo do grupo paulista Cia. Trucks que desembarca em Vitória amanhã. Com entrada gratuita, a peça, que já ganhou diversos prêmios, conta a história de três internos de um sanatório que, na falta do que comer no almoço, inventam narrativas com os objetos que estão ao redor.

Com texto e direção de Henrique Sitchin, e encenada por Gabriel Sitchin, Rogério Uchoas e Alessandra Siqueira, a produção é voltada para todos os públicos, mas os pequenos costumam se encantar com o mundo de imaginação criado a partir dos utensílios espalhados pelo cenário. É um espetáculo para a família inteira. A gente garante que os pais vão se divertir, às vezes até mais do que as crianças, conta o autor e diretor, que considera Sonhatório uma poetização dos objetos.

Vitória é a cidade que fecha a circulação da peça, que já passou esse ano por municípios de Minas Gerais e Goiás. As sessões do espetáculo aqui na Capital acontecem amanhã, às 19h, na Mata da Praia; e no sábado, dia 6, no mesmo horário, porém no Centro.

Os supostos loucos transformam garrafas térmicas em pinguins e colher de pau em cozinheira Crédito: Henrique Sitchin

A IDEIA

A ideia de criar Sonhatório nasceu da própria iniciativa das crianças. Eu contava histórias em escolas e levava uma mala cheia de fantoches, lembra Henrique.

Certa vez, uma menina na plateia deu um jeito quando ele não tinha um boneco para representar um jacaré: Sempre que eu perguntava quem era o rei da selva, eles gritavam: leão!, e eu já tinha o fantoche separado. Um dia, uma delas disse jacaré, mas eu não estava preparado para isso. Ela foi até a mesa, pegou um grampeador, e disse: Está aqui o seu jacaré!. A partir daí, abandonei os fantoches e passei a fazer animação com vários objetos.

TRAJETÓRIA

A Cia. Trucks nasceu em 1990 e já fez mais de 7.500 apresentações ao longo de sua história. É referência na arte do teatro de animação e ministra cursos e oficinas pelo Brasil e no exterior. Acabamos de voltar do Egito e recebemos convite do Canadá, conta o autor e diretor.

Sonhatório foi concebida em 2012 e, no mesmo ano, recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Revelação; e o prêmio Coca Cola FEMSA de Ator Revelação e Melhor Trilha Sonora, além de ter sido finalista nas categorias de Melhor Espetáculo Infantil 2012 e Melhor Direção.

ALÉM DA PEÇA

Já no domingo, dia 7, às 14h, a companhia divulga, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, o livro Teatro para crianças: problemáticas e solucio-lunáticas, publicado em 2015. Além disso, o grupo paulista finaliza a Oficina de Teatro de Objetos, que ultrapassou o limite de inscritos. O curso, com duração de oito horas, é um jogo teatral em que os alunos criam uma nova relação entre o ator e objeto, que se transforma em novos símbolos.

Ainda no domingo, haverá um bate-papo entre a companhia e grupos locais sobre as produções culturais da cidade.

SERVIÇO

Sonhatório

Quando: Dias 5 e 6 de outubro, às 19h.

Onde: Dia 5, no Colégio América - Rua João Nunes Coelho, 150, Mata da Praia.

Dia 6, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, s/n, Centro (ao lado do Palácio Anchieta).

Classificação: livre e entrada gratuita.

Informações: (27) 98111-1774

A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Rafael Braz.