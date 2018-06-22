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TEATRO

Peça 'A Fuga' conta vida e dramas de presidiárias, em Vitória

Pouco discutido, assunto é abordado sob diferentes ângulos em espetáculo que acontece neste sábado (23) e domingo (24), no Palácio da Cultura Sônia Cabral

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 14:52
Peça "A Fuga" conta vida e dramas de presidiárias, em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook Grupo Z de Teatro
Medos, angústias, condição de vida... Sentimentos. Já parou para pensar em tudo o que se passa pela cabeça - e vida - de uma mulher que acaba presa no sistema carcerário brasileiro? Essa discussão vem à tona, em Vitória, com "A Fuga", espetáculo que ilustra um pouco da história de duas moças que se encaixam nesse perfil e fazem parte de um coletivo, em um determinado presídio, para tentarem escapar da prisão.
"O texto do teatro vai abordando a condição de vida dessas mulheres a partir dessas duas presidiárias. Mas também aborda a condição da mulher encarcerada no geral. As memórias e histórias que elas levam até ali e o que as levaram a serem presas. Não dá pra dizer que existe um padrão nesse perfil, mas existem números significativos, por exemplo", explica o diretor do espetáculo, Fernando Marques, completando:
O espetáculo fala de algo que a gente nem lembra que existe. A grande maioria das mulheres se envolve em crimes em função dos homens e de relacionamentos. É uma estatística bastante comum no Brasil
Fernando Marques, diretor do Grupo Z de teatro
De acordo com Fernando, o espetáculo gira mais em torno do planejamento da fuga do que com a execução da trama. "Porque seria uma fuga coletiva. Elas se revezam com outras mulheres para cavar um túnel e a ação do espetáculo cobre a participação das duas protagonistas principais nesse plano de fuga", esclarece.
Para o diretor, as cenas de "A Fuga" também abordam muito a condição de vida que essas mulheres têm enquanto estão presas, com um quê de crítica. "Embora eu avalie que o espetáculo tem mais um toque questionador do que crítico", destaca.
Fernando afirma que tenta mesclar a história das mulheres entre passado e presente para criar flashbacks que componham a narrativa de cada uma delas quanto às próprias histórias. "Tudo vai revelando um pouco mais da trajetória dessas personagens", diz.
RECONSTRUÇÃO
Durante o período em que ficam presas, e também durante esses momentos que em tramam a fuga, as duas protagonistas tentam, paralelamente, se reconstruir socialmente. "Elas tentam se reconstruir durante todo o espetáculo à medida que tentam se entender, entender o rumo que a vida tomou para que elas tivessem aquele fim, aquele destino... E acho que entender, também, a própria história ligada ao coletivo do qual fazem parte", enxerga.
O diretor pondera que, por outro lado, só quem assiste ao espetáculo é que pode tirar a conclusão de que elas conseguem - ou não - fazer essa reconstrução. "Acho que o que mais marca, o que é mais interessante é que a peça aborda um assunto que nunca falamos, não é comum ter um diálogo sobre isso. O espetáculo fala de algo que a gente nem lembra que existe", finaliza.
SERVIÇO
"A Fuga"
Quando: sábado (23) e domingo (24), às 19h
Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória)
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) - À venda na bilheteria do local
Classificação: 12 anos

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