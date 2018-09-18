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Gravado em Salvador

Paul McCartney lança clipe de música em homenagem ao Brasil

A canção é uma das faixas do álbum do ex-Beatle
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 09:43

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 09:43

De volta ao topo da lista de mais vendidos nos Estados Unidos com um álbum Egypt Station, Paul McCartney lançou no domingo, 16, o clipe da música em homenagem ao Brasil, Back in Brazil. A canção é uma das faixas de seu novo álbum.
Gravado em Salvador, o vídeo traz como personagem principal a bela garota que conhece o rapaz bonitão - tal e qual está na letra - e o casal combina ir junto ao show de Paul McCartney na capital baiana.
Um desencontro faz com que a morena vá sozinha ao show. E ela é uma das privilegiadas que sobem ao palco e conhecem de perto o ex-Beatle. Assista ao clipe abaixo:

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