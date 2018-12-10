Paul McCartney anuncia data extra em São Paulo: 27 de março de 2019

Paul McCartney Crédito: Reprodução/Instagram @paulmccartney

Paul McCartney fará um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 27 de março. A venda geral começa no dia 12 de dezembro.

Os ingressos vão de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium).

www.ticketsforfun.com.br Às 10h, estarão abertas as bilheterias oficiais (Credicard Hall - sem taxa de conveniência) e os pontos de venda espalhados pelo País. A venda pela internet terá início às 0h01 no siteÀs 10h, estarão abertas as bilheterias oficiais (Credicard Hall - sem taxa de conveniência) e os pontos de venda espalhados pelo País.

Os ingressos para o primeiro show em São Paulo, dia 26 de março, estão esgotados.