Paul McCartney anuncia data extra em São Paulo: 27 de março de 2019

Paul McCartney fará um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 27 de março. A venda geral começa no dia 12 de dezembro.
Os ingressos vão de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium).
A venda pela internet terá início às 0h01 no site www.ticketsforfun.com.br Às 10h, estarão abertas as bilheterias oficiais (Credicard Hall - sem taxa de conveniência) e os pontos de venda espalhados pelo País.
Os ingressos para o primeiro show em São Paulo, dia 26 de março, estão esgotados.
Paul McCartney apresenta a The Freshen Up Tour em São Paulo, dias 26 e 27 de março, no Allianz Parque, e em Curitiba, dia 30 de março, no Estádio Couto Pereira. A turnê passa ainda por Chile e Argentina.