Patrimônio histórico, Igreja Nossa Senhora da Ajuda passará por restauro

Tombada como patrimônio histórico e cultural do Espírito Santo, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, em Viana, vai passar por restauro que deve custar pouco mais de R$ 1 milhão. Apesar de não ter data para começar, a Prefeitura de Viana identificou que o local pode estar com a estrutura comprometida, já que até uma árvore precisou ser removida do seu topo com urgência.

Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, em Viana Crédito: PMV/Divulgação

Segundo o órgão, a árvore foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. A planta estava no topo de igreja e corria o risco de até danificar o telhado do templo.

A prefeitura, que já elaborou o projeto de restauro, esclarece ainda que o valor orçado para essa reforma é de pouco mais de R$ 1 milhão. "A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, como identificado pelo próprio órgão, o prédio necessita de uma restauração. O valor orçado no projeto é de mais de R$ 1 milhão. Tanto o Iphan, quando a Prefeitura e a Mitra Arquidiocesana de Vitória (responsável pela Igreja) estão buscando recursos para que a obra de restauro seja executada", disse a Prefeitura de Viana, por meio de nota.

"A prefeitura está realizando diversas intervenções, dentro do programa Cidade das Artes, para melhorar a infraestrutura de Araçatiba (onde fica a igreja) para atrair de turistas. Uma das intervenções, que está em andamento, é a reestruturação da Ladeira Hercília Jantorno, que dá acesso a igreja, com troca de pavimento e construção de calçada acessível", completa a nota enviada pelo órgão.

ARAÇATIBA

Araçatiba, o local onde fica a igreja, é uma comunidade quilombola que já foi fazenda e refúgio para negros escravizados no século XVII. O conjunto de edifícios da antiga fazenda era composto por igreja, residência, engenhos, senzalas e oficinas. Desse conjunto, restaram as ruínas da residência e a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, construída pelos jesuítas e que faz parte atualmente do Circuitos Turísticos de Viana.