Patati Patatá se apresentam pela primeira vez no Espírito Santo

Parque Patati Patatá Circo Show ficará dois meses em Vitória Crédito: Divulgação

Os fãs capixabas do Patati e Patatá terão a chance de ver a dupla, até então vista apenas pela televisão, de perto. Os palhaços iniciam nesta quinta-feira (28) sua primeira temporada de apresentações no Espírito Santo, com o "Parque Patati Patatá Circo Show".

O parque funcionará no estacionamento Shopping Vitória, na Enseada do Suá, sempre às quintas e sextas-feiras, com sessão às 20h, e aos sábados, domingos e feriados com sessões às 15h, 17h30 e 20h. Segundo a assessoria do shopping, a previsão é que a temporada fique até o dia 26 de agosto.

O espetáculo "Parque Patati Patatá Circo Show" já foi assistido por mais de 200 mil pessoas em todo o país e, em Vitória, trará as participações dos personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. Os ingressos para as apresentações custam entre R$ 25 e R$ 120 e podem ser adquiridos na loja Circo Patati Patatá, localizada no 2º piso do Shopping Vitória, ou no site www.ingressorapido.com.br

SERVIÇO:

Parque Patati Patatá Circo Show

Quando: de 28 de junho a 26 de agosto

Sessões: Quintas e sextas-feiras, às 20h; Sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h

Onde: Estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Ingressos: R$ 25 [meia/cadeira lateral]; R$ 30 [meia/cadeira central]; R$ 35 [meia/cadeira vip lateral]; R$ 40 [meia/cadeira vip central]; R$ 50 [inteira/cadeira lateral]; R$ 60 [cadeira central (inteira) e camarote (meia)]; R$ 70 [inteira/cadeira vip lateral]; R$ 80 [inteira/cadeira vip central]; R$ 120 [camarote/inteira]