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TEMPORADA

Patati Patatá se apresentam pela primeira vez no Espírito Santo

Espetáculo ficará pouco mais de dois meses em cartaz, no estacionamento do Shopping Vitória

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 21:11
Parque Patati Patatá Circo Show ficará dois meses em Vitória Crédito: Divulgação
Os fãs capixabas do Patati e Patatá terão a chance de ver a dupla, até então vista apenas pela televisão, de perto. Os palhaços iniciam nesta quinta-feira (28) sua primeira temporada de apresentações no Espírito Santo, com o "Parque Patati Patatá Circo Show".
O parque funcionará no estacionamento Shopping Vitória, na Enseada do Suá, sempre às quintas e sextas-feiras, com sessão às 20h, e aos sábados, domingos e feriados com sessões às 15h, 17h30 e 20h. Segundo a assessoria do shopping, a previsão é que a temporada fique até o dia 26 de agosto.
O espetáculo "Parque Patati Patatá Circo Show" já foi assistido por mais de 200 mil pessoas em todo o país e, em Vitória, trará as participações dos personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. Os ingressos para as apresentações custam entre R$ 25 e R$ 120 e podem ser adquiridos na loja Circo Patati Patatá, localizada no 2º piso do Shopping Vitória, ou no site www.ingressorapido.com.br.
SERVIÇO:
Parque Patati Patatá Circo Show
Quando: de 28 de junho a 26 de agosto
Sessões: Quintas e sextas-feiras, às 20h; Sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h
Onde: Estacionamento do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Ingressos: R$ 25 [meia/cadeira lateral]; R$ 30 [meia/cadeira central]; R$ 35 [meia/cadeira vip lateral]; R$ 40 [meia/cadeira vip central]; R$ 50 [inteira/cadeira lateral]; R$ 60 [cadeira central (inteira) e camarote (meia)]; R$ 70 [inteira/cadeira vip lateral]; R$ 80 [inteira/cadeira vip central]; R$ 120 [camarote/inteira]
Pontos de Venda: Loja Circo Patati Patatá, localizada no 2º piso do Shopping Vitória [de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos a partir das 11h] ou no site www.ingressorapido.com.br

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