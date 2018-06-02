Parada LGBT ocupa a Paulista no domingo e inspira outros eventos

Com a temática da defesa do Estado laico, críticas à atuação da bancada evangélica no Congresso e apoio às "Diretas Já", a 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em 2017, atraiu uma multidão para a avenida Paulista Crédito: LEONARDO BENASSATTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Em sua 22ª edição, a Parada do Orgulho LGBT ocupa a Avenida Paulista, neste domingo (3), com o tema 'Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz', dedicado ao ano de eleições e aos candidatos comprometidos com pautas ligadas ao assunto.

Serão 18 trios elétricos e uma expectativa de público de três milhões pessoas, mesmo número do ano passado. Entre as atrações, estão artistas como Pabllo Vittar, Preta Gil, Lia Clark, Mulher Pepita e April Carrión - drag queen participante de uma das edições da série 'RuPaul's Drag Race'.

Com concentração no vão-livre do Masp, os trios começam a percorrer a avenida às 12h. O último carro deve chegar à Rua da Consolação por volta das 16h. E o trajeto do desfile segue até a região da Praça Roosevelt, onde ocorre, até as 18h, um show de encerramento. O metrô funcionará normalmente, mas as entradas de algumas estações da Paulista poderão ser fechadas. Concentração: Masp. Av. Paulista, 1.578. Dom. (3), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/PLGBT18

FESTIVAL

Mais de 30 atrações fazem parte da 2ª edição brasileira do Milkshake Festival, criado na Holanda. A programação, dividida em quatro palcos, inclui apresentações de Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Gretchen, Gloria Groove e Lia Clark. O evento também recebe o grupo Balão Mágico, que acaba de voltar aos palcos. Grandes nomes da cena eletrônica ocupam o Supertoys Stage. Já o We Love Your Soul Stage terá hits de R&B, hip hop e dance music, em cenário inspirado nos cabarés franceses. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 30, Santana. Sáb. (2), 16h/8h. R$ 360/R$ 760. Vendas pelo site:

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