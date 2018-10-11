Para 2019, moda fitness fica mais urbana sem deixar elegância

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Cada vez mais a onda de exercícios atinge a população, que, por outro lado, a cada dia está mais sem tempo. Antes você podia, também, nem ligar com que roupa iria para a academia ou à praia treinar, mas agora as maisons apostam nessas linhas até com fortes tendências: e, para 2019, essas influências chegam com um toque urbano, sem perder a garra esportiva, aliando o conforto à elegância.

Para a diretora criativa da Maldivas, Maria Luiza Furtado, o esportivo que é aposta para o próximo ano é o urbabo, que aparece nas criações com algumas características próprias. "É claro que o conforto é sempre o mais pensado, já que estamos falando de uma roupa para exercícios, mas há essa preocupação com o estilo. Para 2019, esse esportivo vem em forma de malhas brilhosas, recortes estrategicamente localizados... E esse viés elegante da moda esportiva vem pelo fato de cada vez mais as academias estarem se tornando pontos de encontro", destaca.

A prática esportiva ao ar livre também é um fator que vem influenciado a moda fitness .As peças hoje são usadas muito além das praticas de atividades físicas e fazem com que elas tenham uma cara de outwear Maria Luiza Furtado, diretora criativa da Maldivas

De acordo com a diretora, no entanto, as cores que serão hit deste ano serão as mais sóbrias. Ela explica que a modelagem também é pensada de forma a valorizar o corpo. "A modelagem de cintura super alta, por exemplo, destaca o corpo feminino demais", exemplifica.

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JEANS VERSÁTIL

Peças que imitam o jeans prometem ser o grande trunfo para equilibrar conforto e garantir um visual despojado para a moda fitness do próximo ano. A estilista da Magia do Mar, Paula Deps, aposta até em calça flare com esse tipo de tecido para a prática esportiva com estilo. Versátil, o look esportivo pode ser usado para o que realmente foi pensado, mas também para afazeres que vão desde uma ida ao supermercado até em entretenimento nos finais de semana.

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A moda fitness tem feito uso de peças do vestuário que são mais casuais, como as leggings, bodys e shorts. São roupas com uma pegada esportiva que, sem dúvida, podem ser combinadas para uma saída ou passeio com os amigos pós-treino, ponta Paula.

. Crédito: Magia do Mar/Divulgação

VIBE TROPICAL

Responsável pela franquia da Track&Field no Shopping Vitória, Renata França frisa que o tropicalismo foi levado bastante em conta na criação da coleção de 2019. Com a natureza como fonte de inspiração, as cores destaque são as neutras, que são mais fáceis de combinar. Além disso, a marca cada vez mais desenha suas coleções para que as pessoas comprem um estilo de vida e não só uma roupa. "A cartela de cores é predominada por tons terrosos e rosados que se misturam com verde militar, azul marinho, cinza mescla e amarelo", revela.

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