Para 2019, moda fitness fica mais urbana sem deixar elegância

Cada vez mais a onda de exercícios atinge a população, que, por outro lado, a cada dia está mais sem tempo. Antes você podia, também, nem ligar com que roupa iria para a academia ou à praia treinar, mas agora as maisons apostam nessas linhas até com fortes tendências: e, para 2019, essas influências chegam com um toque urbano, sem perder a garra esportiva, aliando o conforto à elegância.
Para a diretora criativa da Maldivas, Maria Luiza Furtado, o esportivo que é aposta para o próximo ano é o urbabo, que aparece nas criações com algumas características próprias. "É claro que o conforto é sempre o mais pensado, já que estamos falando de uma roupa para exercícios, mas há essa preocupação com o estilo. Para 2019, esse esportivo vem em forma de malhas brilhosas, recortes estrategicamente localizados... E esse viés elegante da moda esportiva vem pelo fato de cada vez mais as academias estarem se tornando pontos de encontro", destaca.
A prática esportiva ao ar livre também é um fator que vem influenciado a moda fitness .As peças hoje são usadas muito além das praticas de atividades físicas e fazem com que elas tenham uma cara de outwear
De acordo com a diretora, no entanto, as cores que serão hit deste ano serão as mais sóbrias. Ela explica que a modelagem também é pensada de forma a valorizar o corpo. "A modelagem de cintura super alta, por exemplo, destaca o corpo feminino demais", exemplifica.
JEANS VERSÁTIL
Peças que imitam o jeans prometem ser o grande trunfo para equilibrar conforto e garantir um visual despojado para a moda fitness do próximo ano. A estilista da Magia do Mar, Paula Deps, aposta até em calça flare com esse tipo de tecido para a prática esportiva com estilo. Versátil, o look esportivo pode ser usado para o que realmente foi pensado, mas também para afazeres que vão desde uma ida ao supermercado até em entretenimento nos finais de semana.
A moda fitness tem feito uso de peças do vestuário que são mais casuais, como as leggings, bodys e shorts. São roupas com uma pegada esportiva que, sem dúvida, podem ser combinadas para uma saída ou passeio com os amigos pós-treino, ponta Paula.
VIBE TROPICAL
Responsável pela franquia da Track&Field no Shopping Vitória, Renata França frisa que o tropicalismo foi levado bastante em conta na criação da coleção de 2019. Com a natureza como fonte de inspiração, as cores destaque são as neutras, que são mais fáceis de combinar. Além disso, a marca cada vez mais desenha suas coleções para que as pessoas comprem um estilo de vida e não só uma roupa. "A cartela de cores é predominada por tons terrosos e rosados que se misturam com verde militar, azul marinho, cinza mescla e amarelo", revela.
Renata avalia que, pensando em esportes ao ar livre, atualmente essas peças também já vêm com tecnologia de foto proteção fator 50 e um outro sistema de tecido que transfere o suor da pele para o ambiente externo, garantindo que a pessoa fique termicamente confortável em qualquer look. "Para esta temporada nós também estamos apostando em uma linha exclusiva para quem só anda de bicicleta, inclusive com uma tecnologia que foi pensada só para esse exercício", pondera.