Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PROGRAMAÇÃO

Palco do Sônia Cabral recebe música, dança e batalha de rap em setembro

Chorinho e apresentações estão na programação do espaço, no Centro de Vitória, que é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 19:49

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 19:49

Palácio da Cultura Sonia Cabral Crédito: Edson Chagas
Em setembro, o a programação do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, está recheada de atrações gratuitas. Entre os espetáculos, estão apresentações de dança contemporânea, batalhas de rap, shows de chorinho e muito mais.
Um dos destaques do mês é o Festival de Linguagens Integradas, que acontece entre os dias 09 e 12 e no dia 17, reunindo apresentações de obras culturais que vão do carimbó até a capoeira, passando pelo teatro, circo, dança e ginástica. O evento é organizado por estudantes e professores da rede pública de Vitória, que se revezam no palco. Participam integrantes dos Centros de Educação Infantil, das Escolas de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos vinculados à Secretaria de Educação do município.
> "Abajur Cor de Carne" roda o interior do ES abordando o feminicídio
A dança fica por conta da Cia Reverence com seu novo espetáculo "DES (EQUALIZAR)", que acontece neta semana. Os integrantes da Companhia explicam que "o projeto de dança foi desenvolvido com base na liberdade do gesto corporal e conta com um conjunto de cenas que vão expressar a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão". Na sinopse do espetáculo, o grupo destaca que a obra leva para o palco uma proposta de "viver com a dessemelhança e deslocar-se da zona de conforto".
Com a intenção de fomentar o protagonismo juvenil por meio da rima e da poesia, vai acontecer uma edição especial do Projeto Boca a Boca, no dia 06 de setembro, focado na cultura hip hop.
O Sônia Cabral também abrigará, nos dias 18 e 19, o II Festival Internacional de Violões do Espírito Santo, organizado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Nesta edição, o festival tem o tema "Atuação e Perspectivas do Violonista na América Latina". A programação do evento inclui concertos, mesa redonda, palestras e mostras de instrumentos.
> Viradão Vitória 2019 promete diversidade e nostalgia na programação
No dia 25, o espetáculo "Choro Cantado" apresentará canções de artistas como Sérgio Sampaio, Maurício de Oliveira e Rogerinho do Cavaco; além de grandes clássicos como os de Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho, entre outros. No palco, os cantores Gardênia Marques e Jackson Leão serão acompanhados pelos músicos Vinícius Piê, Magno 7 Cordas, Thiago Pedrolli, Marcus Bacalhau e Kakalo Ribeiro.
Para o administrador do Sônia Cabral, Renan Oaks, realizar eventos gratuitos permite que todos tenham acesso à cultura. "A cultura tem a capacidade de transformar as pessoas, por isso, acreditamos que é nosso dever criar e promover ações que garantam a democratização do acesso ao Sônia Cabral, garantindo que todos tenham a oportunidade de assistir a um espetáculo de dança ou ouvir um show", destaca.
PROGRAMAÇÃO
DES (EQUALIZAR)
Dança
Dias: 4 e 5/09 (Quarta e quinta)
Horário: 20h
Classificação: Livre
Projeto Boca A Boca
Batalha de rap
Dia: 06/09 (sexta-feira)
Horário: 19h às 22h.
Gratuito
Classificação: Livre
Festival de Linguagens Integradas
Apresentações Culturais
Dias: 9 a 12/09 (segunda a quinta-feira) e 17 (terça-feira)
Horário: 08h às 14h e às 19h
Classificação: livre
Festival Internacional do Violão
Música
Dias: 18 e 19/09 (quarta e quinta-feira)
Horário: 20h
Classificação: livre
Choro Cantado
Música
Dia: 25/09 (quarta-feira)
Horário: 20h
Classificação: livre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados