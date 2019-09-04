Palco do Sônia Cabral recebe música, dança e batalha de rap em setembro

Palácio da Cultura Sonia Cabral Crédito: Edson Chagas

Em setembro, o a programação do Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, está recheada de atrações gratuitas. Entre os espetáculos, estão apresentações de dança contemporânea, batalhas de rap, shows de chorinho e muito mais.

Um dos destaques do mês é o Festival de Linguagens Integradas, que acontece entre os dias 09 e 12 e no dia 17, reunindo apresentações de obras culturais que vão do carimbó até a capoeira, passando pelo teatro, circo, dança e ginástica. O evento é organizado por estudantes e professores da rede pública de Vitória, que se revezam no palco. Participam integrantes dos Centros de Educação Infantil, das Escolas de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos vinculados à Secretaria de Educação do município.

A dança fica por conta da Cia Reverence com seu novo espetáculo "DES (EQUALIZAR)", que acontece neta semana. Os integrantes da Companhia explicam que "o projeto de dança foi desenvolvido com base na liberdade do gesto corporal e conta com um conjunto de cenas que vão expressar a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão". Na sinopse do espetáculo, o grupo destaca que a obra leva para o palco uma proposta de "viver com a dessemelhança e deslocar-se da zona de conforto".

Com a intenção de fomentar o protagonismo juvenil por meio da rima e da poesia, vai acontecer uma edição especial do Projeto Boca a Boca, no dia 06 de setembro, focado na cultura hip hop.

O Sônia Cabral também abrigará, nos dias 18 e 19, o II Festival Internacional de Violões do Espírito Santo, organizado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Nesta edição, o festival tem o tema "Atuação e Perspectivas do Violonista na América Latina". A programação do evento inclui concertos, mesa redonda, palestras e mostras de instrumentos.

No dia 25, o espetáculo "Choro Cantado" apresentará canções de artistas como Sérgio Sampaio, Maurício de Oliveira e Rogerinho do Cavaco; além de grandes clássicos como os de Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho, entre outros. No palco, os cantores Gardênia Marques e Jackson Leão serão acompanhados pelos músicos Vinícius Piê, Magno 7 Cordas, Thiago Pedrolli, Marcus Bacalhau e Kakalo Ribeiro.

Para o administrador do Sônia Cabral, Renan Oaks, realizar eventos gratuitos permite que todos tenham acesso à cultura. "A cultura tem a capacidade de transformar as pessoas, por isso, acreditamos que é nosso dever criar e promover ações que garantam a democratização do acesso ao Sônia Cabral, garantindo que todos tenham a oportunidade de assistir a um espetáculo de dança ou ouvir um show", destaca.

PROGRAMAÇÃO

DES (EQUALIZAR)

Dança

Dias: 4 e 5/09 (Quarta e quinta)

Horário: 20h

Classificação: Livre

Projeto Boca A Boca

Batalha de rap

Dia: 06/09 (sexta-feira)

Horário: 19h às 22h.

Gratuito

Classificação: Livre

Festival de Linguagens Integradas

Apresentações Culturais

Dias: 9 a 12/09 (segunda a quinta-feira) e 17 (terça-feira)

Horário: 08h às 14h e às 19h

Classificação: livre

Festival Internacional do Violão

Música

Dias: 18 e 19/09 (quarta e quinta-feira)

Horário: 20h

Classificação: livre

Choro Cantado

Música

Dia: 25/09 (quarta-feira)

Horário: 20h