Palácio de Buckingham vende pote de castanhas do Brasil por R$ 73

Os luxos e riqueza do Brasil conquistam o mundo. E, agora, é chegada a hora de delícias brasileiras invadirem o Palácio de Buckingham, residência de Elizabeth II, rainha do Reino Unido. A loja oficial da realeza britânica mandou, por e-mail, sugestões de souvenirs já de olho nas compras de Natal. Na mensagem, destacou um pote de 350 gramas de castanhas do Brasil mergulhadas em chocolate ao leite como ideia de mimo para as festas de fim de ano. O item foi batizado pela monarquia inglesa de "Castanhas Brasileiras ao Chocolate ao Leite do Palácio de Buckingham".
No site, o produto é vendido por 14,95 libras, o equivalente a cerca de R$ 73,36. Na descrição do produto, está: "Um pote de luxo de castanhas do Brasil mergulhados no melhor chocolate ao leite. O chocolate ao leite contém 33,5% de cacau sólido e 20,5% de leite no mínimo".
O item chega como sugestão ao lado de outros presentes que o próprio Palácio de Buckingham também sugere, como moedas de chocolate, bonecos de pelúcia de ursinhos que imitam a roupa dos icônicos guardas do palácio, velas aromáticas, creme hidratante para as mãos, brincos e até pares de meias com motivos natalinos.
Na lista de sugestões da rainha, o preço dos produtos varia entre 3,95 libras (o equivalente a R$ 19,40) para a moeda de chocolate e 150 libras (o equivalente a R$ 736,58) para o par de brincos de rubi.