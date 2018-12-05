Souvenir de luxo

Palácio de Buckingham vende pote de castanhas do Brasil por R$ 73

À venda na loja oficial do Palácio de Buckingham, produto pesa 350 gramas e é classificado como luxuoso
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 14:10

Loja do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, sugere como souvenir de Natal pote de castanhas do Brasil mergulhadas em chocolate ao leite; produto é vendido por pouco mais de 14 libras no site oficial da residência real britânica Crédito: Royal Collection Shop/Reprodução
Os luxos e riqueza do Brasil conquistam o mundo. E, agora, é chegada a hora de delícias brasileiras invadirem o Palácio de Buckingham, residência de Elizabeth II, rainha do Reino Unido. A loja oficial da realeza britânica mandou, por e-mail, sugestões de souvenirs já de olho nas compras de Natal. Na mensagem, destacou um pote de 350 gramas de castanhas do Brasil mergulhadas em chocolate ao leite como ideia de mimo para as festas de fim de ano. O item foi batizado pela monarquia inglesa de "Castanhas Brasileiras ao Chocolate ao Leite do Palácio de Buckingham". 
No site, o produto é vendido por 14,95 libras, o equivalente a cerca de R$ 73,36. Na descrição do produto, está: "Um pote de luxo de castanhas do Brasil mergulhados no melhor chocolate ao leite. O chocolate ao leite contém 33,5% de cacau sólido e 20,5% de leite no mínimo".
O item chega como sugestão ao lado de outros presentes que o próprio Palácio de Buckingham também sugere, como moedas de chocolate, bonecos de pelúcia de ursinhos que imitam a roupa dos icônicos guardas do palácio, velas aromáticas, creme hidratante para as mãos, brincos e até pares de meias com motivos natalinos.
Na lista de sugestões da rainha, o preço dos produtos varia entre 3,95 libras (o equivalente a R$ 19,40) para a moeda de chocolate e 150 libras (o equivalente a R$ 736,58) para o par de brincos de rubi.

