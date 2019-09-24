'Pacarrete' é destaque na abertura do Festival de Cinema de Vitória

Cena do filme "Pacarrete" Crédito: Deberton Produções/Divulgação

"Não é a loucura que faz o indivíduo virar artista. O artista é que, por acaso, pode ser louco". A frase, dita pelo escritor Ferreira Gullar, ilustra com perfeição a realidade, seja dura ou fantasiosa, vivida pela bailarina Maria Araújo Lima...

Obviamente, não podemos começar a matéria de forma tão didática, afinal, se você não mora no Ceará, dificilmente vai saber quem é a artista, conhecida carinhosamente por Pacarrete, um singelo "margarida" em bom francês.

Moradora de Russas, uma árida cidade do interior cearense, a bailarina, tida pela população como louca, conquistava a todos vagando pelas ruas contando histórias, bradando por direitos sociais e culturais para os mais humildes, e vivendo em seu mundo imaginário, onde só o amor pela dança tinha vez.

A fantástica história de Maria Araújo Lima seduziu o cineasta Allan Deberton, tanto que a vida da artista serviu de inspiração para o sensível "Pacarrete", longa de estreia do realizador que abre nesta terça (24) a mostra competitiva do 26º Festival de Cinema de Vitória.

O filme chega por aqui superpremiado e aclamado pela crítica. Em agosto, venceu oito kikitos no Festival de Gramado. Além disso, fez sucesso no Festival de Xangai (China), no primeiro semestre, e será uma das atrações mais esperadas do Buffalo International Film Festival, nos Estados Unidos, em outubro.

"Os convites não param de chegar. Além disso, temos sessões marcadas no Brazilian Film Festival, em Los Angeles (EUA), e nas mostras de Scottsdale (EUA) e Bogotá (Colômbia), só para citar algumas", comemora Allan, dizendo que a repercussão na China foi tanta que está negociando a distribuição do filme no complexo mercado chinês, conhecido por exibir um número limitado de produções ocidentais.

AMOR

Afinal, qual a fórmula capaz de fazer com que "Pacarrete" conquiste a todos no final de sua projeção? "Acho que é uma soma de fatores", comenta Deberton, em tom pausado, tentando achar explicações para a repercussão internacional do filme.

"Porque o projeto nasceu do desejo de uma pessoa que adora contar boas histórias. Além disso, tem a curiosidade do público em conhecer a vida de uma mulher taxada como louca, mas que adorava a arte. Lógico que o fato de Marcélia Cartaxo (que vive a bailarina no longa) ser muito reconhecida no exterior ajuda bastante", explica, lembrando que a atuação da atriz como a inesquecível Macabéa, de "A Hora da Estrela" (1985), ainda é lembrada fora do país. Pelo papel, Marcélia (sempre excelente atriz) venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim, em 1986. Acima, veja o trailer de "Pacarrete".

PAIXÃO

Cena do filme "Pacarrete" Crédito: Deberton Produções/Divulgação

Allan Deberton diz que sua paixão pelo cinema começou desde criança, na mesma cidade de Russas onde Pacarrete "brilhava". "Era obcecado. Criava câmeras de papelão e passava o dia pela cidade, gravando cenas imaginárias", relembra, com nostalgia.

O realizador afirma que, quando criança, sempre teve medo de se aproximar de Maria Araújo. "Às vezes, voltava da escola de bicicleta e sempre via essa senhora falando sozinha, de forma espalhafatosa. Cresci com essa impressão de que ela realmente era louca. Na verdade, sempre foi uma pessoa que amava a arte e fazia questão de enfatizar bem essa paixão", suspira.

Suas referências como cinéfilo e realizador vêm de produções populares. "Na minha cidade não tem opções de filmes de arte no pequeno circuito comercial. O primeiro longa que vi no cinema foi 'A Princesa Xuxa e os Trapalhões' (1989)", enumera, dizendo que sua carreira também conta com referências de longas "mágicos" que via na "Sessão da Tarde" da Rede Globo, como "E.T. - O Extraterrestre" (1982) e "Meu Primeiro Amor" (1992).

"Mais tarde, quando criei uma identidade como realizador, peguei muito do cinema de Karim Aïnouz ('Madame Satã') e Water Salles ('Terra Estrangeira'). 'O Céu de Suely' (2006), do Karim, é um dos meus filmes preferidos", pontua.

"Pacarrete", inclusive, tem muito da aridez estética vista nos projetos mais autorais de Aïnouz e Salles, especialmente "Central do Brasil" (1998). O primeiro longa de Allan Deberton também bebe na fonte do Neorrealismo italiano, especialmente de obras de mestres como Roberto Rossellini e Federico Fellini. Como nas obras de Fellini, "Pacarrete" usa o lirismo e a arte para fazer contestação social.

"Sem dúvidas, meu filme é cheio de simbolismos. Fiz um trabalho marcado pela resistência, quase uma luta contra a dificuldade de fazer cinema fora dos grandes centros. Afinal, temos a nostalgia como gatilho", revela, assinalando que não tem ambições comerciais com "Pacarrete". "Só queria fazer uma história tipicamente nordestina", conta Deberton, dizendo que seu projeto é uma bandeira contra os ideais políticos e sociais proposto pelo novo Governo Federal.

"A atual gestão já mostrou várias formas de desrespeito em relação ao nordestino e suas tradições culturais. Quis dar voz a uma mulher que sempre louvava a arte do interior e a simplicidade de um povo. Dentro de um governo que privilegia a indústria e não respeita a diversidade, ela certamente seria silenciada", lamenta.

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: de terça (24) a domingo (29)

Onde: Centro Cultural Sesc Glória, Tenda Musical, Cine Metrópolis e Hotel Senac Ilha do Boi. As atrações do festival são gratuitas

PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA (24)

9h  20º Festivalzinho de Cinema de Vitória  Cine Metrópolis

"Lily´s Hair" (Raphael Gustavo da Silva, FIC, GO)

"O Malabarista" (Iuri Moreno, ANI, GO)

"Na Casa da Bisa" (Realização coletiva, FIC, RJ)

"Metamorfose" (Jane Carmen Oliveira, ANI, MG)

"Arani Tempo Furioso" (Roobertchay Domingues Rocha, FIC, ES)

"Vida Real" (Camila Mezzeti e Ramon Faria, ANI, MG)

"Guri" (Adriano Monteiro, FIC, ES)

"8 Patas" (Fabrício Rabachim, ANI, SP) (Fora de Competição)

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual com Paulo Boccato  Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero  Hotel Senac Ilha do Boi

13h  Oficina de Direção de Arte, com Joyce Castello  Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

14h  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda  Hotel Senac Ilha do Boi

14h  20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

19h  Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

- 8ª Mostra Foco Capixaba  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Minhas Mães" (Gustavo Guilherme da Conceição, DOC, ES)

"Pescadores Urbanos" (Yolanda Faustini, DOC, ES)

"Guri" (Adriano Monteiro, FIC, ES)

"Práticas do Absurdo" (Alexander S. Buck, FIC, ES)

"Casa de Vó" (André Ehrlich Lucas, FIC, ES)

"Jardim Secreto" (Shay Peled, DOC, ES)

- 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Pacarrete" (Allan Deberton, FIC, CE)

23h - Gavi - Tenda Musical