Pabllo Vittar vem ao ES e aposta em hit com drags para o carnaval

Depois de comandar o carnaval 2017 com o hit "Todo Dia", Pabllo Vittar já tem uma nova aposta para este ano. Quem pensou que a cantora de "K.O." não fosse colocar todo mundo para rebolar neste ano, se enganou.

Pabllo chega acompanhada de Aretuza Lovi e Gloria Groove com a música "Joga Bunda". A clipe da música foi lançado nesta sexta-feira.

(Confira o vídeo no fim da matéria)

Colhendo os frutos do último ano, Pabllo também vem ao Espírito Santo, neste sábado (20), para se apresentar no Baile do Dennis, em Guarapari - que em sua última edição colocou 15 mil pessoas na Pedreira. "A expectativa é grande né? Posso dizer que estou levando muito amor e energia, quero mais é festa", disse a drag em entrevista exclusiva ao Gazeta Online. Confira o bate-papo completo abaixo.

Em um ano você saiu de "desconhecida" a um dos maiores nomes da música no Brasil. O que essa mudança representou pra você profissional e pessoalmente?

Continuo do mesmo jeito, com os pés no chão. Encaro este trabalho como qualquer outro. Acordo cedo, tenho minhas responsabilidades. Faço isso com todo o carinho. Agora consigo entender como é ser amada, é uma sensação incrível. Quando eu era menor, tinha as minhas divas, como a Beyoncé e era algo tão distante. Outro dia, umas crianças pediram para tirar foto comigo. Tenho até público infantil!

É difícil lidar com o sucesso sendo uma pessoa que, querendo ou não, sempre vai ter gente atacando?

Hater sempre vai ter, sabe? Independente de quem você é ou o que você faça. Mas eu não me importo muito com isso não, mana. Gosto de olhar positivo e ver o tanto de gente incrível e de coração grande que afetei com o meu trabalho.

Como vê as drags representadas na música pop no Brasil?

Estamos caminhando rumo a mudanças! Recentemente lancei música com a Glória Groove e Aretuza Lovi. Nós e inúmeras drags desse Brasil estamos lutando para que a nossa voz permaneça ativa e possamos ser cada vez mais respeitadas. A gente já avançou muito nessa luta contra o preconceito mas sei que podemos ir mais além.

O lançamento do single com a Aretuza pode ser o hit do Carnaval?

A gente quer hit né, meu amor? (risos)

Você se considera uma desbravadora para as drags na música pop no Brasil? Quem te inspirou?

Nossa, eu tenho muitas influências nas minhas músicas e performances. Desde as divas do pop gringas, como Bey e Rihanna até as divas do pop daqui, Anitta e Daniela Mercury. Duas rainhas maravilhosas, que sempre fui fã, e tive a honra de dividir o palco no último Carnaval.

Volta e meia você tira foto com uma camisa do Bad Religion, para o desespero dos fãs conservadores da banda, que ironicamente são muitos. Você sabia que o próprio Greg Hetson, ex-guitarrista da banda, mandou uma resposta pra essa galera? Se sim, o que achou da resposta dele?

Sou a favor da diversidade, da multiplicidade das expressões e a mistura de ritmos e acho que o Bad Religion não é menos punk por alcançar um público diverso, pelo contrário, é muito punk. Achei a resposta do Greg muito fofa. Eles sabem como tratar uma queen.