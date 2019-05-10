Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Remix

Pabllo Vittar relança álbum "Não Para Não" em versão eletrônica

Novas versões são focadas para agitar baladas e festas

Publicado em 

10 mai 2019 às 11:40

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 11:40

Crédito: Ernna Cost
Pabllo Vittar, 24, lançou nesta sexta-feira (10) uma versão totalmente remixada para a música eletrônica de seu segundo álbum, "Não Para Não".
Com uma nova roupagem musical, hits como "Seu Crime", "Buzina" e outros, ganharam novas versões que são focadas para agitar baladas e festas em todo o mundo. 
A versão remixada do segundo álbum de Pabllo Vittar já está disponível em todas as plataformas digitais, a partir da meia-noite de sexta-feira (10).
A cantora apresenta a novidade após voltar de sua primeira turnê internacional, que passou por diversas cidades da América Latina e da Europa.
A viagem de Pabllo Vittar pelo mundo lhe rendeu dois shows no festival Coachella, um dos mais conhecidos e famosos do mundo, na Califórnia: um com Diplo e outro com o duo Sofi Tukker.
Pabllo subiu ao palco durante o show de Diplo para cantar a música "Sua Cara", lançada em 2017 em parceria com Anitta e Major Lazer (grupo criado por Diplo e Switch). 
Já no dia seguinte, subiu ao palco com o duo Sofi Tukker e cantou "Energia" juntos, música que foi lançada em setembro de 2018. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados