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Concerto

Oses faz dois concertos para celebrar o maestro Claudio Santoro

As apresentações acontecem quarta (29) e quinta (30), com a regência do maestro Helder Trefzger
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

28 mai 2019 às 16:24

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 16:24

Cláudio Santoro, músico Crédito: Divulgação/SECULT
Considerado pela crítica, e pelos especialistas, como sendo um dos músicos eruditos mais importantes da história do país, Claudio Santoro estaria completando 100 anos em 2019. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) presta uma homenagem ao mestre com dois concertos, nesta quarta (29) e quinta (30), às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
A regênc  saxofonista Vinicius Macedo e participação especial do Coro Sinfônico da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).
>Orquestra Sinfônica do Estado quer formar plateia de crianças
Fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília - que agora leva o seu nome -, Claudio Santoro escreveu 14 sinfonias e inúmeras obras para diversos instrumentos. Muito reconhecido no exterior, teve obras gravadas na Alemanha, França e Rússia, por exemplo.
"Acredito que tenha sido o maior músico brasileiro, ao lado de Vila Lobos", diz Helder Trefzger, afirmando que, durante os concertos, serão apresentados "Três Fragmentos sobre o nome Bach", escrito em 1985, e "O Choro Concertante, Para Saxofone Tenor e Orquestra", composto em 1953.
"São duas fases bem distintas da carreira de Santoro. ‘Três Fragmentos...’, por exemplo, traz um artista mais maduro, optando pela música com uma linguagem universal, não tendo apelo a nenhuma corrente artística específica", conceitua Trefzger.
Por sua fez, o maestro capixaba avalia "O Choro Concertante..." como sendo de uma época mais nacionalista na carreira de Claudio, que é nascido em Manaus (AM). "Aqui, ele tenta fazer uma música que tenha uma comunicação mais direta com o público, pesquisando elementos do nosso folclore, como o baião, o maracatu e cantigas de roda”, avalia o maestro capixaba.
>Orquestra Sinfônica do Espírito Santo abre temporada 2019
Os concertos desta quarta e quinta ainda contarão com a apresentação de "Sinfonia nº 4 - A Sinfonia da Paz" (1950), que contará ainda com a participação do Coro Sinfônico da Fames, dirigido pelo Maestro Sanny Souza.
"Essa peça é famosa em todo o mundo. Chegou a ser gravada pela Orquestra Sinfônica Estatal da União Soviética em 1955, sendo apresentada por todo o Leste Europeu", conta Helder, que foi aluno de Claudio Santoro na Universidade de Brasília (UnB).
SERVIÇO
Concertos da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Homenagem ao centenário do músico Cláudio Santoro
Quando: Quarta (29) e quinta (30), às 20h
Onde: no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia). Disponíveis com antecedência na bilheteria do teatro
Informações: 3232-4750

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