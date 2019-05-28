Oses faz dois concertos para celebrar o maestro Claudio Santoro

Cláudio Santoro, músico Crédito: Divulgação/SECULT

Considerado pela crítica, e pelos especialistas, como sendo um dos músicos eruditos mais importantes da história do país, Claudio Santoro estaria completando 100 anos em 2019. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) presta uma homenagem ao mestre com dois concertos, nesta quarta (29) e quinta (30), às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

A regênc saxofonista Vinicius Macedo e participação especial do Coro Sinfônico da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília - que agora leva o seu nome -, Claudio Santoro escreveu 14 sinfonias e inúmeras obras para diversos instrumentos. Muito reconhecido no exterior, teve obras gravadas na Alemanha, França e Rússia, por exemplo.

"Acredito que tenha sido o maior músico brasileiro, ao lado de Vila Lobos", diz Helder Trefzger, afirmando que, durante os concertos, serão apresentados "Três Fragmentos sobre o nome Bach", escrito em 1985, e "O Choro Concertante, Para Saxofone Tenor e Orquestra", composto em 1953.

"São duas fases bem distintas da carreira de Santoro. ‘Três Fragmentos...’, por exemplo, traz um artista mais maduro, optando pela música com uma linguagem universal, não tendo apelo a nenhuma corrente artística específica", conceitua Trefzger.

Por sua fez, o maestro capixaba avalia "O Choro Concertante..." como sendo de uma época mais nacionalista na carreira de Claudio, que é nascido em Manaus (AM). "Aqui, ele tenta fazer uma música que tenha uma comunicação mais direta com o público, pesquisando elementos do nosso folclore, como o baião, o maracatu e cantigas de roda”, avalia o maestro capixaba.

Os concertos desta quarta e quinta ainda contarão com a apresentação de "Sinfonia nº 4 - A Sinfonia da Paz" (1950), que contará ainda com a participação do Coro Sinfônico da Fames, dirigido pelo Maestro Sanny Souza.

"Essa peça é famosa em todo o mundo. Chegou a ser gravada pela Orquestra Sinfônica Estatal da União Soviética em 1955, sendo apresentada por todo o Leste Europeu", conta Helder, que foi aluno de Claudio Santoro na Universidade de Brasília (UnB).

SERVIÇO

Concertos da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Homenagem ao centenário do músico Cláudio Santoro

Quando: Quarta (29) e quinta (30), às 20h

Onde: no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia). Disponíveis com antecedência na bilheteria do teatro