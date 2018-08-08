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CINEMA

Oscar terá nova categoria em 2019 para premiar filme mais popular

A medida é uma tentativa de alavancar a audiência da tradicional premiação do cinema

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:49
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na quarta-feira, 8, uma série de mudanças para tentar alavancar a audiência do Oscar, a mais tradicional premiação do cinema mundial. Entre as mudanças anunciadas estão a diminuição do tempo total da cerimônia e a criação de uma nova categoria que irá premiar o filme mais popular do ano.
Segundo a revista The Hollywood Reporter, a nova categoria está sendo apelidada de Popcorn Oscar (Oscar da pipoca, em tradução livre) e vai reconhecer os filmes mais populares do ano anterior como forma de atrair o público de volta para a premiação. Ainda não há definição de como será a escolha dos concorrentes na nova categoria ou como se dará a votação.
Em carta publicada em seu site oficial, a Academia explica que quer fazer a melhor premiação possível em uma duração máxima de três horas. Estamos comprometidos a produzir um show divertido em três horas, entregando um Oscar mais acessível para os nossos telespectadores, explicaram John Bailey e Dawn Hudson, diretores da Academia.
Para isso, vão adotar uma prática polêmica: alguns dos prêmios serão entregues durante os intervalos da transmissão e só os melhores momentos serão televisionados. Segundo a revista, essa decisão está causando consternação nos profissionais das chamadas categorias técnicas, que podem ser relegados aos comerciais.
 
 

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