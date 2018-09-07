Oscar desiste de premiar filmes populares

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela festa da entrega do Oscar, anunciou que suspendeu os planos de criação de uma nova categoria destinada a premiar filmes populares em meio à ampla reação contrária à ideia. A Academia disse que voltará, mais para a frente, a pensar nesta categoria.

A instituição disse, em comunicado, que reconhece que implementar a mudança em tempo tão curto cria desafios para filmes que já foram lançados. O anúncio da criação dessa nova categoria foi feito no mês passado.

No primeiro momento, a notícia provocou muita discussão, com inúmeras pessoas de dentro e de fora da indústria cinematográfica questionando como isso impactaria criticamente e comercialmente filmes como Pantera Negra. O blockbuster foi citado como um possível concorrente - e também vitorioso.

"Houve reações contra a criação de um novo prêmio e nós reconhecemos que precisamos discutir melhor essa questão com nossos membros", disse o CEO da Academia Dawn Hudson.