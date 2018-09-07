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Oscar desiste de premiar filmes populares

O anúncio da criação dessa nova categoria foi feito no mês passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 13:31

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 13:31

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela festa da entrega do Oscar, anunciou que suspendeu os planos de criação de uma nova categoria destinada a premiar filmes populares em meio à ampla reação contrária à ideia. A Academia disse que voltará, mais para a frente, a pensar nesta categoria.
A instituição disse, em comunicado, que reconhece que implementar a mudança em tempo tão curto cria desafios para filmes que já foram lançados. O anúncio da criação dessa nova categoria foi feito no mês passado.
No primeiro momento, a notícia provocou muita discussão, com inúmeras pessoas de dentro e de fora da indústria cinematográfica questionando como isso impactaria criticamente e comercialmente filmes como Pantera Negra. O blockbuster foi citado como um possível concorrente - e também vitorioso.
"Houve reações contra a criação de um novo prêmio e nós reconhecemos que precisamos discutir melhor essa questão com nossos membros", disse o CEO da Academia Dawn Hudson.
A próxima cerimônia de entrega do Oscar está marcada para o dia 24 de fevereiro de 2019, em Los Angeles. (AP)

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