Europa

Os Tribalistas anunciam sua 1ª turnê internacional

Turnê começará em Portugal, no dia 21 de outubro

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

. Crédito: Reprodução/Instagram @bandatribalistas
Quinze anos depois do show na Arena de Verona, em que cantaram para uma plateia de 20 mil pessoas, os Tribalistas, de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, partem para a primeira turnê internacional a partir de outubro.
O tour terá início em Lisboa, Portugal, dia 21 de outubro, e seguirá para Espanha, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Bélgica e Itália.
Os Tribalistas estão em turnê pelo Brasil, mesclando no repertório canções do primeiro disco, lançado em 2002, do segundo, anunciado de surpresa no ano passado, e músicas compostas pelo trio para outros trabalhos.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

