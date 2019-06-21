Os Melhores do Mundo retornam ao ES com "Hermanoteu na Terra de Godah"

Peça "Hermanoteu na Terra de Godah" usa temática inspirada em personagens bíblicos para abordar temas atuais Crédito: Nicolau ElMoor/Divulgação

Quem acompanha os expoentes do humor brasileiro desde os primórdios da internet certamente se lembra de “Hermanoteu na Terra de Godah”. O espetáculo da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo acumula milhões de visualizações nas redes e já rodou o país de ponta a ponta com tiradas sagazes sobre fatos atuais.

A peça retorna ao Estado na próxima semana, com duas apresentações no sábado (29) e uma sessão extra no domingo (30), realizadas no Teatro Universitário, em Vitória.

Com quase 25 anos de carreira, a companhia já apresentou Hermanoteu e seus companheiros em Portugal e nos Estados Unidos, sempre com sessões lotadas. Victor Leal, ator e integrante do grupo, diz que a amizade entre o elenco é um dos motivos que garantem a longevidade do espetáculo e também da companhia.

“Essa nossa boa relação é um dos nossos segredos, sem dúvida. A gente é amigo fora do palco e isso ajuda muito nessa convivência tão grande, tão intensa. Essa rotina de teatro, camarim, aeroporto, hotel, contato com fãs... tudo isso é cansativo e desgastante, então nossa amizade ajuda a segurar a onda”, destaca Victor, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

SEMPRE ATUAL

Apesar de ter uma pegada bíblica, o texto da peça se renova com o tempo e garante boas tiradas sobre situações contemporâneas ligadas à política e a fatos gerais da sociedade. O ator diz que mesmo quem já viu a peça se surpreende quando volta, graças ao texto repaginado.

“Temos um pano de fundo para falar da realidade das pessoas, da sociedade, da política, do futebol, enfim... Isso cria uma empatia, a plateia se vê representada ali, até porque nós falamos o que muitas das pessoas gostariam de falar”, ressalta.

Adriano Siri, Jovane Nunes e Welder Rodrigues integram elenco de "Hermanoteu na Terra de Godah" Crédito: Nicolau ElMoor/Divulgação

Uma das sacadas do grupo é incluir piadas que se relacionem com a cidade onde a peça é apresentada. No caso de Vitória, conforme conta Victor, uma das tiradas cômicas apresentadas nas visitas anteriores era sobre o antigo aeroporto, motivo de piada até mesmo entre os capixabas.

“Sempre brincávamos com isso, dizíamos que demorávamos a voltar porque os pneus do avião não encontravam o aeroporto daqui para pousar, mas já conhecemos o novo aeroporto e substituímos isso no texto (risos). Vitória é uma cidade querida por todos nós do grupo, tem um clima sempre muito bom”, diz o ator.

A companhia agora se prepara para o lançamento do longa “Hermanoteu – O Filme”, previsto para o próximo ano, junto das comemorações de 25 anos de atividade do grupo. O filme é baseado na peça, mas com uma história diferente. Victor conta que parte das filmagens aconteceu no Rio de Janeiro, e a parte externa foi gravada no Deserto do Atacama, no Chile.

O longa-metragem tem a participação de Milton Gonçalves, Marcos Caruso e Jonas Bloch. “São três super atores que toparam entrar nessa loucura e no fim das contas foi um trabalho entre amigos, num clima muito bom, para cima”, conclui o ator, que também confessa estar ansioso pelo retorno a Vitória.

SERVIÇO

Hermanoteu na Terra de Godah

Quando: sábado (29), às 19h e às 21h. Sessão extra no domingo (30), às 20h.

Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: Sábado – R$ 90 (térreo/inteira), R$ 45 (térreo/meia), R$ 50 (mezanino/inteira), R$ 25 (mezanino/meia). Domingo – R$ 100 (inteira/todos os setores), R$ 50 (meia/todos os setores).