Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espetáculo

Orquestra Sinfônica do ES começa temporada de concertos de 2018

Tchaikovsky será a grande atração do semestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:37

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:37

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação
A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) acaba de lançar a temporada do primeiro semestre de 2018. Serão diversas apresentações, divididas em séries, como as já tradicionais séries Quarta e Quinta Clássicas, Pré-estreia e Concertos Sinfônicos, além das séries de formação de plateia, como os Concertos para a Família, Orquestra nas Escolas e Sinfônica no Parque. 
Nesse primeiro semestre, ao invés de se apresentar no Teatro Carlos Gomes, que está fechado para reformas, a orquestra se apresentará no teatro do Centro Cultural Sesc Glória, com ingressos a R$10 (inteira) e R$5 (meia), no Centro de Vitória.
Nas apresentações no teatro, o grande destaque da temporada será o compositor russo Tchaikovsky, lembrado esse ano pelos 125 anos de sua morte. Além de ganhar o concerto de abertura da temporada totalmente dedicado às suas obras, outras importantes peças do mesmo compositor serão executadas ao longo do semestre.
Outro destaque é o concerto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, quando será interpretado o Concertino para Flauta, da compositora francesa Cécile Chaminade. A peça terá como solista a flautista da Oses Luíza Braga.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Outros compositores clássicos serão lembrados, como Mendelssohn, Dvorak, Bruch, Borodin, Rimsky-Korsakov e Bellini. Haverá um concerto especialmente dedicado aos compositores clássicos brasileiros, Carlos Gomes, Villa-Lobos e ao jovem compositor Alexandre Guerra.
Dentre os projetos transversais, destaque para o Concerto com o Grupo de Ticumbi de Conceição da Barra (Mestre Terto) e o Concerto de Trilhas de Filmes. A orquestra participará, com uma apresentação única, do Festival Sergio Sampaio e realizará o Concerto Especial de Ave-Marias, dentro da programação da tradicional Festa da Penha.
Ainda serão realizadas duas apresentações da série Concertos para a Família, duas apresentações da série Sinfônica no Parque e cinco apresentações da série Orquestra nas Escolas.
Confira a programação abaixo:
Diretor Artístico e maestro titular: Helder Trefzger
TEMPORADA 2018 - Primeiro semestre
FEVEREIRO
ABERTURA DA TEMPORADA - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
21 DE FEVEREIRO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE FEVEREIRO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Tchaikovsky  Valsa, da ópera Eugene Onegin, Op. 24
Tchaikovsky  Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33
Tchaikovsky  Sinfonia n.º 5, em mi menor, Op. 64
Solista: Lucas de Oliveira, violoncelo
Regente: Helder Trefzger
MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
7 DE MARÇO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
8 DE MARÇO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Bellini  Abertura da Ópera Norma
Chaminade  Concertino para flauta, Op. 107
Tchaikovsky  Sinfonia n.º 6, em si menor, Op. 74
Regente: Leonardo David
Solista: Luiza Braga, flauta
TICUMBI
21 DE MARÇO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE MARÇO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
H. Trefzger  Abertura Ticumbi
Tertulino Balbino  Ticumbi de São Benedito
Ticumbi de São Benedito Mestre Terto  Forró de Sapezeiro
Participação especial: Ticumbi de São Benedito
(Mestre Terto - Tertulino Balbino, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo)
Regente: Helder Trefzger
ABRIL
IMAGENS DO BRASIL
25 DE ABRIL - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
26 DE ABRIL - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Carlos Gomes  Abertura da ópera Il Guarany
Alexandre Guerra  Suíte Imagens
Villa-Lobos  Bachianas Brasileiras n. 4
Solista: Rogério Wolf, flauta
Regente: Leonardo David
MAIO
SINFONIA DO NOVO MUNDO
29 DE MAIO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
30 DE MAIO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Borodin  Danças Polovtsianas
Artie Shaw  Concerto para clarinete
Dvorak  Sinfonia n.º 9, em mi menor, op. 95 do Novo Mundo
Solista: Nivaldo Orsi, clarinete
Regente: Helder Trefzger
JUNHO
RÚSSA CLÁSSICA
13 DE JUNHO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
14 DE JUNHO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Glière  Concerto para trompa e orquestra Op. 91
R. Korsakov  Scheherazade, Op. 35 (Solos de violino: Gabriela Queiroz)
Solista: Nikolay Alipiev, trompa
Regente: Leonardo David
SOB AS BRUMAS DAS HIGHLANDS
27 DE JUNHO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
28 DE JUNHO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Mendelssohn  Abertura As Hébridas, Op. 26
Bruch  Fantasia Escocesa, Op. 46
Mendelssohn  Sinfonia n.º 3, Op. 56 Escocesa
Solista: Cármelo de los Santos, violino
Regente: Helder Trefzger
CONCERTOS PARA A FAMÍLIA
25 DE FEVEREIRO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
6 DE MAIO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
SINFÔNICA NO PARQUE
11 DE MARÇO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi
16 DE JUNHO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi
FESTA DA PENHA
5 DE ABRIL - 20h. Santuário Divino Espírito Santo (Santuário de Vila Velha)
CONCERTO DE AVE MARIAS
(Arcadelt, Victoria, Somma, Gounod, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Caccini, H. Martins, V. P. J. Redondo)
Solista: Rosiani Queiroz, soprano
Participação Especial: Coro Sinfônico da Fames
Regente: Helder Trefzger
FESTIVAL SERGIO SAMPAIO
14 DE ABRIL - 20h. Teatro Sesc Glória
CINEMA ESPECIAL
8, 9 E 10 DE MAIO - 20h. Teatro Universitário - Ufes
Trilhas sonoras de filmes
Regente: Leonardo David
ORQUESTRA NAS ESCOLAS
4 A 8 DE JUNHO - Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória, 09h30

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26
Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados