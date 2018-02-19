Orquestra Sinfônica do ES começa temporada de concertos de 2018

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) acaba de lançar a temporada do primeiro semestre de 2018. Serão diversas apresentações, divididas em séries, como as já tradicionais séries Quarta e Quinta Clássicas, Pré-estreia e Concertos Sinfônicos, além das séries de formação de plateia, como os Concertos para a Família, Orquestra nas Escolas e Sinfônica no Parque.
Nesse primeiro semestre, ao invés de se apresentar no Teatro Carlos Gomes, que está fechado para reformas, a orquestra se apresentará no teatro do Centro Cultural Sesc Glória, com ingressos a R$10 (inteira) e R$5 (meia), no Centro de Vitória.
Nas apresentações no teatro, o grande destaque da temporada será o compositor russo Tchaikovsky, lembrado esse ano pelos 125 anos de sua morte. Além de ganhar o concerto de abertura da temporada totalmente dedicado às suas obras, outras importantes peças do mesmo compositor serão executadas ao longo do semestre.
Outro destaque é o concerto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, quando será interpretado o Concertino para Flauta, da compositora francesa Cécile Chaminade. A peça terá como solista a flautista da Oses Luíza Braga.
Outros compositores clássicos serão lembrados, como Mendelssohn, Dvorak, Bruch, Borodin, Rimsky-Korsakov e Bellini. Haverá um concerto especialmente dedicado aos compositores clássicos brasileiros, Carlos Gomes, Villa-Lobos e ao jovem compositor Alexandre Guerra.
Dentre os projetos transversais, destaque para o Concerto com o Grupo de Ticumbi de Conceição da Barra (Mestre Terto) e o Concerto de Trilhas de Filmes. A orquestra participará, com uma apresentação única, do Festival Sergio Sampaio e realizará o Concerto Especial de Ave-Marias, dentro da programação da tradicional Festa da Penha.
Ainda serão realizadas duas apresentações da série Concertos para a Família, duas apresentações da série Sinfônica no Parque e cinco apresentações da série Orquestra nas Escolas.
Confira a programação abaixo:
Diretor Artístico e maestro titular: Helder Trefzger
TEMPORADA 2018 - Primeiro semestre
FEVEREIRO
ABERTURA DA TEMPORADA - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
21 DE FEVEREIRO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE FEVEREIRO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Tchaikovsky Valsa, da ópera Eugene Onegin, Op. 24
Tchaikovsky Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33
Tchaikovsky Sinfonia n.º 5, em mi menor, Op. 64
Solista: Lucas de Oliveira, violoncelo
Regente: Helder Trefzger
MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)
7 DE MARÇO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
8 DE MARÇO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Bellini Abertura da Ópera Norma
Chaminade Concertino para flauta, Op. 107
Tchaikovsky Sinfonia n.º 6, em si menor, Op. 74
Regente: Leonardo David
Solista: Luiza Braga, flauta
TICUMBI
21 DE MARÇO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
22 DE MARÇO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
H. Trefzger Abertura Ticumbi
Tertulino Balbino Ticumbi de São Benedito
Ticumbi de São Benedito Mestre Terto Forró de Sapezeiro
Participação especial: Ticumbi de São Benedito
(Mestre Terto - Tertulino Balbino, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo)
Regente: Helder Trefzger
ABRIL
IMAGENS DO BRASIL
25 DE ABRIL - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
26 DE ABRIL - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória
Carlos Gomes Abertura da ópera Il Guarany
Alexandre Guerra Suíte Imagens
Villa-Lobos Bachianas Brasileiras n. 4
Solista: Rogério Wolf, flauta
Regente: Leonardo David
MAIO
SINFONIA DO NOVO MUNDO
29 DE MAIO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
30 DE MAIO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Borodin Danças Polovtsianas
Artie Shaw Concerto para clarinete
Dvorak Sinfonia n.º 9, em mi menor, op. 95 do Novo Mundo
Solista: Nivaldo Orsi, clarinete
Regente: Helder Trefzger
JUNHO
RÚSSA CLÁSSICA
13 DE JUNHO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
14 DE JUNHO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória
Glière Concerto para trompa e orquestra Op. 91
R. Korsakov Scheherazade, Op. 35 (Solos de violino: Gabriela Queiroz)
Solista: Nikolay Alipiev, trompa
Regente: Leonardo David
SOB AS BRUMAS DAS HIGHLANDS
27 DE JUNHO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória
28 DE JUNHO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória
Mendelssohn Abertura As Hébridas, Op. 26
Bruch Fantasia Escocesa, Op. 46
Mendelssohn Sinfonia n.º 3, Op. 56 Escocesa
Solista: Cármelo de los Santos, violino
Regente: Helder Trefzger
CONCERTOS PARA A FAMÍLIA
25 DE FEVEREIRO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
6 DE MAIO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA
SINFÔNICA NO PARQUE
11 DE MARÇO - 11h. Parque Botânico da Vale Jardim Camburi
16 DE JUNHO - 11h. Parque Botânico da Vale Jardim Camburi
FESTA DA PENHA
5 DE ABRIL - 20h. Santuário Divino Espírito Santo (Santuário de Vila Velha)
CONCERTO DE AVE MARIAS
(Arcadelt, Victoria, Somma, Gounod, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Caccini, H. Martins, V. P. J. Redondo)
Solista: Rosiani Queiroz, soprano
Participação Especial: Coro Sinfônico da Fames
Regente: Helder Trefzger
FESTIVAL SERGIO SAMPAIO
14 DE ABRIL - 20h. Teatro Sesc Glória
CINEMA ESPECIAL
8, 9 E 10 DE MAIO - 20h. Teatro Universitário - Ufes
Trilhas sonoras de filmes
Regente: Leonardo David
ORQUESTRA NAS ESCOLAS
4 A 8 DE JUNHO - Escolas públicas da Região Metropolitana de Vitória, 09h30