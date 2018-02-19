Orquestra Sinfônica do ES começa temporada de concertos de 2018

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Oses/Divulgação

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) acaba de lançar a temporada do primeiro semestre de 2018. Serão diversas apresentações, divididas em séries, como as já tradicionais séries Quarta e Quinta Clássicas, Pré-estreia e Concertos Sinfônicos, além das séries de formação de plateia, como os Concertos para a Família, Orquestra nas Escolas e Sinfônica no Parque.

Nesse primeiro semestre, ao invés de se apresentar no Teatro Carlos Gomes, que está fechado para reformas, a orquestra se apresentará no teatro do Centro Cultural Sesc Glória, com ingressos a R$10 (inteira) e R$5 (meia), no Centro de Vitória.

Nas apresentações no teatro, o grande destaque da temporada será o compositor russo Tchaikovsky, lembrado esse ano pelos 125 anos de sua morte. Além de ganhar o concerto de abertura da temporada totalmente dedicado às suas obras, outras importantes peças do mesmo compositor serão executadas ao longo do semestre.

Outro destaque é o concerto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, quando será interpretado o Concertino para Flauta, da compositora francesa Cécile Chaminade. A peça terá como solista a flautista da Oses Luíza Braga.

Outros compositores clássicos serão lembrados, como Mendelssohn, Dvorak, Bruch, Borodin, Rimsky-Korsakov e Bellini. Haverá um concerto especialmente dedicado aos compositores clássicos brasileiros, Carlos Gomes, Villa-Lobos e ao jovem compositor Alexandre Guerra.

Dentre os projetos transversais, destaque para o Concerto com o Grupo de Ticumbi de Conceição da Barra (Mestre Terto) e o Concerto de Trilhas de Filmes. A orquestra participará, com uma apresentação única, do Festival Sergio Sampaio e realizará o Concerto Especial de Ave-Marias, dentro da programação da tradicional Festa da Penha.

Ainda serão realizadas duas apresentações da série Concertos para a Família, duas apresentações da série Sinfônica no Parque e cinco apresentações da série Orquestra nas Escolas.

Confira a programação abaixo:

Diretor Artístico e maestro titular: Helder Trefzger

TEMPORADA 2018 - Primeiro semestre

FEVEREIRO

ABERTURA DA TEMPORADA - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)

21 DE FEVEREIRO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória

22 DE FEVEREIRO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória

Tchaikovsky  Valsa, da ópera Eugene Onegin, Op. 24

Tchaikovsky  Variações sobre um Tema Rococó, Op. 33

Tchaikovsky  Sinfonia n.º 5, em mi menor, Op. 64

Solista: Lucas de Oliveira, violoncelo

Regente: Helder Trefzger

MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TCHAIKOVSKY INESQUECÍVEL (Aniversário de morte: 125 anos)

7 DE MARÇO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória

8 DE MARÇO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória

Bellini  Abertura da Ópera Norma

Chaminade  Concertino para flauta, Op. 107

Tchaikovsky  Sinfonia n.º 6, em si menor, Op. 74

Regente: Leonardo David

Solista: Luiza Braga, flauta

TICUMBI

21 DE MARÇO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória

22 DE MARÇO - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória

H. Trefzger  Abertura Ticumbi

Tertulino Balbino  Ticumbi de São Benedito

Ticumbi de São Benedito Mestre Terto  Forró de Sapezeiro

Participação especial: Ticumbi de São Benedito

(Mestre Terto - Tertulino Balbino, Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo)

Regente: Helder Trefzger

ABRIL

IMAGENS DO BRASIL

25 DE ABRIL - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória

26 DE ABRIL - Série Concertos Sinfônicos às 20h. Teatro Sesc Glória

Carlos Gomes  Abertura da ópera Il Guarany

Alexandre Guerra  Suíte Imagens

Villa-Lobos  Bachianas Brasileiras n. 4

Solista: Rogério Wolf, flauta

Regente: Leonardo David

MAIO

SINFONIA DO NOVO MUNDO

29 DE MAIO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória

30 DE MAIO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória

Borodin  Danças Polovtsianas

Artie Shaw  Concerto para clarinete

Dvorak  Sinfonia n.º 9, em mi menor, op. 95 do Novo Mundo

Solista: Nivaldo Orsi, clarinete

Regente: Helder Trefzger

JUNHO

RÚSSA CLÁSSICA

13 DE JUNHO - Série Quarta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória

14 DE JUNHO - Série Quinta Clássica às 20h. Teatro Sesc Glória

Glière  Concerto para trompa e orquestra Op. 91

R. Korsakov  Scheherazade, Op. 35 (Solos de violino: Gabriela Queiroz)

Solista: Nikolay Alipiev, trompa

Regente: Leonardo David

SOB AS BRUMAS DAS HIGHLANDS

27 DE JUNHO - Série pré-estreia às 20h. Teatro Sesc Glória

28 DE JUNHO - Série Concertos Sinfônicos 20h. Teatro Sesc Glória

Mendelssohn  Abertura As Hébridas, Op. 26

Bruch  Fantasia Escocesa, Op. 46

Mendelssohn  Sinfonia n.º 3, Op. 56 Escocesa

Solista: Cármelo de los Santos, violino

Regente: Helder Trefzger

CONCERTOS PARA A FAMÍLIA

25 DE FEVEREIRO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA

6 DE MAIO - 11h. Teatro SESC GLÓRIA

SINFÔNICA NO PARQUE

11 DE MARÇO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi

16 DE JUNHO - 11h. Parque Botânico da Vale  Jardim Camburi

FESTA DA PENHA

5 DE ABRIL - 20h. Santuário Divino Espírito Santo (Santuário de Vila Velha)

CONCERTO DE AVE MARIAS

(Arcadelt, Victoria, Somma, Gounod, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Caccini, H. Martins, V. P. J. Redondo)

Solista: Rosiani Queiroz, soprano

Participação Especial: Coro Sinfônico da Fames

Regente: Helder Trefzger

FESTIVAL SERGIO SAMPAIO

14 DE ABRIL - 20h. Teatro Sesc Glória

CINEMA ESPECIAL

8, 9 E 10 DE MAIO - 20h. Teatro Universitário - Ufes

Trilhas sonoras de filmes

Regente: Leonardo David

ORQUESTRA NAS ESCOLAS