'Orgulho e Paixão': Com fim nesta segunda, equipe faz balanço da novela

Ofélia (Vera Holtz) cumpriu sua missão: conseguiu casar as cinco filhas. Mais que casar, Ofélia viu suas cinco meninas conquistarem seus espaços e o que desejaram, apesar de escolhas e caminhos diferentes. Foram mais de 250 dias de gravação, dezenas de roteiros, e mais de 160 capítulos. Um longa jornada, com muitos casamentos, bailes, romances, aventuras, e uma pitadinha de vilania.

Todo o elenco e equipe de "Orgulho e Paixão" já sentem saudade e o gostinho de dever cumprido nesta reta final da novela, cujo último capítulo será exibido nesta segunda-feira, dia 24 de setembro. Mesmo faltando alguns desfechos, a equipe comemora a parceria ao longo de quase 1 ano em que estiveram envolvidos no projeto.

É o fim de um ciclo e a hora de toda a equipe comemorar o resultado do trabalho na trama concebida por Marcos Bernstein e com direção artística de Fred Mayrink. Orgulho e Paixão é uma novela que trouxe uma característica muito marcante de apresentar temas atuais da sociedade com muita sutileza e delicadeza. Trazer isso para a tela com leveza e naturalidade é muito interessante. Sem a minha equipe de criação isso não seria possível. Muito obrigado Victor Atherino, por escrever comigo essa linda história de amor e também as colaboradoras Juliana Perez, Flávia Bessone e Giovana Moraes, comenta Marcos.

Já para Fred Mayrink, Orgulho e Paixão foi uma novela que presenteou o público com um olhar romântico sobre temas atuais: Fazer uma novela de época é sempre um prazer imenso. Eu acho que é uma chance de romper o olhar para um espaço, uma fatia de tempo que você não está vivendo. Por isso a novela nos brindou com esse ambiente romântico, suave, e muito alegre. A gente se divertiu fazendo e a resposta do público foi ótima, estou muito feliz e agradecido à toda a minha equipe.

Os atores da novela também se envolveram com seus personagens e comemoram o final da trama, celebrando o ótimo clima de trabalho entre todos os envolvidos. Para Nathalia Dill, a personagem Elisabeta deixará um importante legado.

A atriz interpretou uma mocinha- heroína e comemora com louvor sua trajetória. "Essa foi uma novela muito especial. Apesar de ser uma trama de época, abordamos muitos temas atuais, que fizeram refletir, além de entreter. Elisabeta sai de cena, mas ficará no meu coração", diz a atriz que interpretou uma personagem bastante a frente de seu tempo. Em 1910 pediu o namorado em casamento, saiu de casa, buscou o primeiro emprego e também escreveu um livro.

Já Thiago Lacerda lamenta a chegada do fim da novela, e comenta como o clima da equipe e elenco favoreceram o resultado final: "A novela passou rápido porque a vida passa rápido mesmo (risos). Mas, o mais legal é o nosso caminho, a trajetória, o time que a gente formou, o clima da coxia, o resultado da novela. E foi tudo maravilhoso porque a novela se propôs a ser o que de fato era, sem grandes pretensões. Então ver no ar é muito bacana e chegar ao final é um tesão porque a gente olha para traz e fala yes, a gente fez, junto!", pontua o protagonista.

Seu parceiro de cena e quase irmão na trama, Maurício Destri, também ressalta a qualidade do clima de amizade e respeito nos bastidores: "Foi uma aventura linda, com uma equipe, direção e elenco unidos, de mãos dadas, todos na mesma jangada. Marcos Bernstein com sua genialidade escreveu um romance gostoso de se ver e ouvir e nós, atores, embarcamos nessa contação de história. Vai deixar saudades e belas lembranças".

Agatha Moreira, a chamada baronesinha do café, gravou as últimas cenas da personagem já com enorme saudosismo. "Foi muito divertido fazer esse trabalho junto a amigos tão especiais e queridos, a Ema vai deixar muita saudade. Toda vez que entro no estúdio ou então, quando coloco o figurino e maquiagem da Ema, fico imaginando se essa é a última vez que a verei", comenta a atriz.

AUDIÊNCIA

"Orgulho e Paixão" conseguiu ir bem de audiência, com média de 21 pontos de audiência até julho. A marca é boa, mas ainda está abaixo de suas antecessoras "Tempo de Amar" e "Novo Mundo".

Apesar da audiência menor, a trama de escrita por Marcos Bernstein e Victor Atherino se deu muito bem em outro espaço, a internet. "Orgulho e Paixão" movimentou as redes sociais e celebrou os casais da trama de forma especial na internet. Desde a estreia, "Orgulho e Paixão" somou mais de 1,6 milhões de depoimentos em todas as redes sociais da TV Globo.

Orgulho e Paixão: casais movimentaram as redes sociais Crédito: Globo/Estevam Avellar

CASAIS

Os casais que geram mais empatia nos internautas são: #Erma, #Aurieta, #Darlisa, #Lutávio, e #Rocília. Temos ainda o casal #Jamilo e #Brandiana, que também figuram entre os mais queridos pelo público nas redes. Para o ator Pedro Henrique Müller, o mérito do público ter abraçado todos os casais da trama se dá pela rica narrativa do autor da novela. "Cada casal tem a sua particularidade, mas do mesmo modo envolvente e emocionante. O amor possui diversas formas de se manifestar e acho que a novela é uma celebração dessa diversidade dos afetos", pontua o ator.