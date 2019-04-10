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TELEVISÃO

Operadoras de TV vão liberar a HBO para estreia de 'Game of Thrones'

Canal ficará aberto até o dia 14 de abril, dia de estreia da série

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:56

Publicado em 

10 abr 2019 às 17:56
Game of Thrones: Drogon ataca o exército Lannister a caminho de Porto Real Crédito: HBO
Com a estreia da oitava e última temporada de "Game of Thrones" (HBO), as operadoras vão liberar o sinal do canal para não assinantes da HBO. A estreia da temporada é dia 14 de abril.
As operadoras  Net, Oi TV, Claro, Vivo TV e Sky divulgaram que vão deixar o sinal da HBO aberto de 12 a 14 de abril para que todos possam acompanhar o primeiro episódio de "Game of Thrones", informou a revista Rolling Stone.
>> 'GOT': roteirista lista episódios para assistir antes da 8ª temporada
A própria HBO chegou a liberar as duas temporadas de graça no seu aplicativo HBO GO, mas o prazo já acaba nesta sexta-feira (12). No entanto, quem assinar o aplicativo agora terá um mês de graça curtir a série e outras produções do canal.
Essa nova temporada vai exibir o fim da história sobre a luta pelo controle dos Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro. O trailer da nova temporada foi divulgado no início do mês. 
Atenção: contém spolier da sétima temporada: A cena final do último episódio da sétima temporada mostra os White Walkers derrubando a muralha de gelo. No trailer, os dragões de  Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) deixam de ser lenda e são vistos pela maioria dos personagens que ainda não haviam cruzado com eles. 
A rainha Cersei (Lena Headay) continua com um sorriso amargo no rosto com planos de tirar proveito da grande guerra contra os mortos para garantir a permanência no Trono de Ferro. 
Enquanto não chega o dia da estreia, a HBO exibe até 30 de junho quatro seleções temáticas de episódios. "Final Players" reúne os momentos mais marcantes de Cersei, Daenerys e Jon Snow; "Dragons Evolution" foca os dragões de Daenerys; "Best Battles" traz as melhores cenas de batalha; e "In Memoriam" lembra os personagens que já se foram em temporadas passadas, como Ned Stark ou Khal Drogo.

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