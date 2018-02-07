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Washington

Objetos do cantor Prince, morto em 2016, serão leiloados nos EUA

Coleção inclui botas, sapatos e até um piano usado pelo músico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:12

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:12

Prince Crédito: Reprodução/Instagram
Uma coleção de objetos usados pelo cantor Prince, incluindo algumas botas e um piano que foram utilizados pelo artista, serão leiloados nos Estados Unidos, de acordo com informações da casa de leilões RR Auction.
O calçado e o piano, ambos da cor roxa, são dois dos lotes que destacam em um compêndio que reúne mais de 200 objetos e que vêm de pessoas do seu entorno profissional, disse a empresa leiloeira, com sede em Boston (Massachusetts).
As botas foram de propriedade do cantor, que as calçou durante algumas de suas apresentações, e têm um preço estimado de US$ 50 mil, segundo o site da empresa. Com um desgaste evidente, os sapatos podem ser observados em múltiplos shows da década de 1990, lembrou a casa de leilões.
O mesmo preço é mantido para o instrumento musical, que apesar de não ser de sua propriedade, foi usado por ele repetidamente durante sua carreira. Prince tocou este piano especialmente em Los Angeles, na casa de uma pessoa próxima a ele, onde passou "muitas horas" no teclado, segundo o comunicado.
Entre outros objetos do leilão, destacam-se algumas calças roxas de propriedade do cantor, muito semelhantes a uma jaqueta com a qual posou em uma sessão de fotos para a revista Rolling Stone.
A oferta também inclui outros itens, entre elas uma malha preta e perfurada, feita para cobrir a parte superior do tronco do artista e que ele usou durante uma apresentação em uma festa privada para a então prefeita de Minneapolis, Sharon Sayles Belton, em janeiro de 1995.
Também pode ser encontrados, entre 200 objetos, um relógio de pulso, utilizado por ele e com o símbolo característico do artista no fundo. O piano não é o único instrumento presente no leilão - que acontecerá entre os dias 8 e 15 deste mês -, pois também há se encontra um pandeiro pequeno de fundo preto com o mesmo ícone que foi usado no palco em seus shows.
A seleção é completada com o roteiro de Sob o Luar da Primavera, escrito à mão pelo artista e com o preço de US$ 20 mil. Também foi avaliado acima dos US$ 20 mil um microfone usado pelo artista durante a segunda parte de sua turnê, intitulada de Purple Rain Tour, entre 1984 e 1985.
O famoso cantor, falecido em 2016, brilhou sobretudo na década de 1980 e destacou por discos como Purple Rain e Sign 'O' the Times.

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