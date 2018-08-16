O som melancólico do blues do guitarrista capixaba Aroldo Sampaio

Aroldo Sampaio faz uma ode à melancolia e ao blues em seu novo álbum, Born To Be Blue. As treze faixas do oitavo disco instrumental do guitarrista (e primo de Sérgio Sampaio) possuem a tristeza como ponto comum. Esse disco tem uma espécie de conceito que tem a ver com o título, ele nasceu pra ser triste. Observei que normalmente os compositores pincelam suas músicas lentas nos discos, colocam apenas duas ou três. Eu peguei todas as músicas tristes e melancólicas que compus e coloquei tudo no mesmo disco em vez de diluir ao longo de vários, define Aroldo.

São canções inéditas feitas de 2014 até 2018 em seu estúdio  gravados ali mesmo. Aroldo é acompanhado pelos músicos e parceiros que fizeram parte de sua carreira ao longo desses 20 anos: Ronnie Silveira, Juba, Marcos Tadeu, Ângela Volpato, e Maycon Costa, da banda Pink Flaming.

Torre de Babel, Ensaio Sobre a Cegueira e  Improvisando às 3AM são alguns dos títulos curiosos de algumas faixas do álbum. Comigo não existe um padrão. Às vezes crio um título e faço a música, às vezes crio a música e deixo sem título até encontrar um. Vejo algo ou leio algum livro e penso que tem a ver com aquela música. Ensaio Sobre a Cegueira era uma canção que estava pronta, tinha outro título, mas revi o filme, vi que tinha uma conexão, e decidi renomeá-la , conta.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Aroldo carrega como principais influências Jimmy Page e David Gilmour. Atualmente o músico toca com a banda Black Katz, que faz releituras de clássicos do Rei Roberto Carlos e se apresenta seu trabalho autoral com o Aroldo Sampaio Trio. O primo Sérgio Sampaio embala os shows de outro projeto de Aroldo, o Cabine 65, sua banda dedicada a releituras da obra do parente.

Recentemente Aroldo começou a se interessar por fotografia. Ao todo, 60 fotografias de sua autoria ilustram o encarte de Born To Be Blue. É uma forma de incentivas as pessoas voltarem a olhar o encarte voltar a olhar o encarte, algo que foi perdido ao longo do tempo, diz.

Em paralelo ao lançamento do novo CD, Aroldo trabalha nos álbuns Instrumental Volume 2, um disco de tributo a Sérgio Sampaio, com releitura de 20 músicas dele, e Singular Olhar Plural Volume 3. O processo nunca para, é eterno. Acabei de fazer este e já estou fazendo mais vários ao mesmo tempo. Tenho um estúdio de ensaio e gravação, então sigo compondo e gravando, diz o cachoeirense.

Uma das fotos que integram o encarte do CD "Born To Be Blues" Crédito: Aroldo Sampaio/Divulgação

Born To Be Blue

Aroldo Sampaio