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Avançando

'O Rei Leão' se torna 10ª maior bilheteria de todos os tempos

O longa ultrapassou Pantera Negra (2018), que somou US$ 1,346 mundialmente e foi indicado ao Oscar de melhor filme

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 23:43
O remake da clássica animação O Rei Leão, dirigido por Jon Favreau, alcançou a marca de US$ 1,351 bilhão nas bilheterias mundiais, chegando ao ranking das dez maiores bilheterias da história do cinema.
> Internautas encontram live-action de "O Rei Leão" em site pornô
O longa ultrapassou Pantera Negra (2018), que somou US$ 1,346 mundialmente e foi indicado ao Oscar de melhor filme.
Crédito: Disney/Divulgação
O Rei Leão havia passado também a nova versão de A Bela e a Fera, tornando-se o remake mais lucrativo da Disney.
Com esse feito, a Disney se tornou o primeiro estúdio a conquistar cinco vezes em um ano a marca de US$ 1 bilhão.
Além de O Rei Leão, o estúdio superou a cifra com Toy Story 4, Alladin, Capitã Marvel e Vingadores: Ultimato, que também atingiu a marca de maior bilheteria de todos os tempos.
Confira o ranking das dez maiores arrecadações da história do cinema:
1- Vingadores: Ultimato (2019) - Joe e Anthony Russo (US$ 2,795 bilhões)
2- Avatar (2009) - James Cameron (US$ 2,790 bilhões)
3- Titanic (1997) - James Cameron (US$ 2,187 bilhões)
4- Star Wars - O Despertar da Força (2015) - J.J. Abrams (US$ 2,066 bilhões)
5- Vingadores: Guerra Infinita (2018) - Joe e Anthony Russo (US$ 2,048 bilhões)
6- Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros (2015) - Colin Trevorrow (US$ 1,672 bilhão)
7- The Avengers: Os Vingadores (2012) - Joss Whedon (US$ 1,519 bilhão)
8- Velozes e Furiosos 7 (2015) - James Wan (US$ 1,516 bilhão)
9- Vingadores: Era de Ultron (2015) - Joss Whedon (US$ 1,405 bilhão)
10- O Rei Leão (2019) - Jon Favreau (US$ 1,351 bilhão)

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