'O Rei Leão' se torna 10ª maior bilheteria de todos os tempos

remake da clássica animação O Rei Leão, dirigido por Jon Favreau, alcançou a marca de US$ 1,351 bilhão nas bilheterias mundiais, chegando ao ranking das dez maiores bilheterias da história do cinema. da clássica animação, dirigido por Jon Favreau, alcançou a marca de US$ 1,351 bilhão nasmundiais, chegando ao ranking das dez maiores bilheterias da história do cinema.

Pantera Negra (2018), que somou US$ 1,346 mundialmente e foi indicado ao Oscar de melhor filme. O longa ultrapassou, que somou US$ 1,346 mundialmente e foi indicado aode melhor filme.

Crédito: Disney/Divulgação

A Bela e a Fera, tornando-se o remake mais lucrativo da O Rei Leão havia passado também a nova versão de, tornando-se o remake mais lucrativo da Disney

Com esse feito, a Disney se tornou o primeiro estúdio a conquistar cinco vezes em um ano a marca de US$ 1 bilhão.

Além de O Rei Leão, o estúdio superou a cifra com Toy Story 4, Alladin, Capitã Marvel e Vingadores: Ultimato, que também atingiu a marca de maior bilheteria de todos os tempos.

Confira o ranking das dez maiores arrecadações da história do cinema:

1- Vingadores: Ultimato (2019) - Joe e Anthony Russo (US$ 2,795 bilhões)

2- Avatar (2009) - James Cameron (US$ 2,790 bilhões)

3- Titanic (1997) - James Cameron (US$ 2,187 bilhões)

4- Star Wars - O Despertar da Força (2015) - J.J. Abrams (US$ 2,066 bilhões)

5- Vingadores: Guerra Infinita (2018) - Joe e Anthony Russo (US$ 2,048 bilhões)

6- Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros (2015) - Colin Trevorrow (US$ 1,672 bilhão)

7- The Avengers: Os Vingadores (2012) - Joss Whedon (US$ 1,519 bilhão)

8- Velozes e Furiosos 7 (2015) - James Wan (US$ 1,516 bilhão)

9- Vingadores: Era de Ultron (2015) - Joss Whedon (US$ 1,405 bilhão)