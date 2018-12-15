O clássico e o moderno no musical 'Alice no País das Maravilhas'

Três versões de Alice no País das Maravilhas se encontram em um musical inédito que será apresentado no dia 16 de dezembro em Vila Velha. A Alice do original de Lewis Carroll, lançada no livro de 1865, a princesa tão celebrada pela Disney e a excêntrica personagem do cineasta Tim Burton.

O espetáculo com produção da escola Pimenta Dance Ballet & Art mistura o grande clássico com elementos pra lá de modernos e inovações que prometem surpreender o público de todas as idades. Jazz moderno, balé clássico, neoclássico e contemporâneo e até dança do ventre se misturam no palco high tech.

As professoras de dança do ventre Aleh Fassarela e Kristiny Concha representam a Lagarta Absolém com seu Narguilé. Já o elenco infantil do show interpreta a Mini-Alice e a Butterfly.

No palco com cenário em video mapping (projeção de vídeo que cria uma realidade aumentada), crianças, bailarinos amadores e profissionais mostram as coreografias desenvolvidas por coreógrafos como Lucciano Coelho, Alana Moreira e Poti Ara.

São bailarinos a partir de dois anos de idade, que moram na Grande Vitória, em Aracruz, Fundão e Ibiraçu. Para muitos é a primeira vez em cima de um palco, conta Liviane Pimenta, professora Formada pela Faculty of Education of Royal Academy of London e diretora da escola de dança.

Ao todo, são 250 profissionais envolvidos na produção do espetáculo. A direção artística é assinada por Luiz Arad, que recentemente produziu Cinderella em São Paulo. Os figurinos foram desenhados por Thaís de Luca e desenvolvidos por Ivonete Madruga.

O espetáculo começou a ganhar forma em 2017 quando o grupo se preparava para dançar no palco da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Com a maioria do elenco adulto, Liviane decidiu ir além do universo infantil e pensou em figurinos mais densos, com cores mais escuras, como os do filme de Tim Burton.

Dançamos em abril deste ano lá e aproveitamos para pesquisar o tema, procurando elementos. A Royal Academy of Dance completa 100 anos este ano e Alice também é uma história inglesa, então resolvemos juntar tudo isso e começar as comemorações. O espetáculo é cheio de surpresas e referências. Os figurinos vêm com esse desenho bem inglês e coreografias bem modernas, além de ser algo fora dos padrões de musicais, conta Liviane.

Alice no País das Maravilhas

Quando: 16 de dezembro, às 19h.

Onde: Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.