Novo show de Paulo Ricardo é adiado em Vila Velha

O capixaba terá que esperar mais um pouquinho para conferir o novo show de Paulo Ricardo por aqui. "Sex On The Beach", que aconteceria no próximo sábado (23), na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha, foi adiado para o dia 22 de setembro.

De acordo com a produção local, o motivo foi um pedido feito pela própria produção do artista. Os espectadores que já garantiram o ingressos para a apresentação podem reutilizar as entradas em setembro. Aqueles que não puderem comparecer devem solicitar o reembolso do valor da entrada no ponto de venda onde a compra foi realizada.