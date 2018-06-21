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MÚSICA

Novo show de Paulo Ricardo é adiado em Vila Velha

Cantor se apresentaria na Arena Patrick Ribeiro, no próximo sábado (23)

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 21:54
Paulo Ricardo Crédito: Isabella Pinheiro/Divulgação
O capixaba terá que esperar mais um pouquinho para conferir o novo show de Paulo Ricardo por aqui. "Sex On The Beach", que aconteceria no próximo sábado (23), na Arena Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha, foi adiado para o dia 22 de setembro.
De acordo com a produção local, o motivo foi um pedido feito pela própria produção do artista. Os espectadores que já garantiram o ingressos para a apresentação podem reutilizar as entradas em setembro. Aqueles que não puderem comparecer devem solicitar o reembolso do valor da entrada no ponto de venda onde a compra foi realizada.
Confira abaixo o comunicado do adiamento

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