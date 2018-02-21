Novo disco marca 20 anos da banda capixaba Os Pedrero

Depois de quase dez anos desde o último disco cheio, o emblemático grupo de punk rock capixaba Os Pedrero acaba de ganhar as ruas com Deu Um Treco no Teco-Teco, um dos melhores e com certeza o mais bem produzido álbum da banda, que acaba de completar 20 anos.

O trabalho vem para coroar o ano sabático de Fábio Mozine, baixista, vocalista e cabeça mais pensante do grupo. Figura conhecida no hardcore nacional, Mozine comanda a Läjä Records, e vinha há um tempo planejando desacelerar o ritmo de trabalho.

O projeto começou em território canela-verde, no Estúdio Level, onde Mozine, Marcelo Buteri (bateria) e Paulista (voz e guitarra) compuseram e ensaiaram todas as músicas. Dali, partiram para São Paulo, e fizeram produção, mixagem e masterização no Estúdio Costella, com Alexandre Capilé, quase um quarto elemento no trabalho recém-lançado.

A faixa-título, uma piada interna (e antiga) da banda, coincide com o atual momento político do país, conforme ressalta Buteri. A crítica escrachada, muitas vezes beirando o escárnio, é uma das principais características do (hoje) trio.

Ao longo das doze faixas do disco, a banda é capaz de criticar a vida de fachada ostentada nas redes sociais (Suas Fotos do Perfil do Facebook), fazer uma justa homenagem aos amigos do circuito hardcore canela-verde (Galera de Vila Velha), além de unir o punk ao brega na bem-sucedida Assinando Seu Divórcio. Esta última uma clara referência à formação musical de Mozine, filho de uma ouvinte assídua de Adelino Nascimento, Amado Batista e companhia.

Ele (Mozine) se amarra nessa onda brega, ouve essas músicas bregas mais underground e até as que são bastante conhecidas. Aí mistura com o que nós três gostamos, que é o punk rock e saiu isso, conta Marcelo.

Dos outros trabalhos para Deu Um Treco no Teco-Teco, muita coisa mudou. Marcelo ressalta principalmente o cuidado durante a produção do disco. Entre o último disco, que foi gravado em 2006 e lançado em 2009, e este, lançamos dois EPs, Pin Up Gordinha e Lucifer. Sem dúvidas, esse foi o melhor trabalho que fizemos. Foi mais pensado, sem muita mistura, algo definido desde o timbre que queríamos até o tipo de composição, explica.

Convidados

A lista de participações no disco é extensa, com destaque para Rodrigo Lima (Dead Fish) e Phil (CPM 22). Além deles, também figuram Zuzu (primeiro vocalista e fundador da banda), Lolô (Whatever Happened to Baby Jane) e o próprio produtor do álbum, Capilé.

A história com Phil, amigo dos integrantes de longa data, é inusitada. O músico passou no estúdio apenas com um violão, foi escalado para gravar arranjos e, por fim, foi praticamente obrigado a gravar o vocal (inteiro) de uma das faixas.

Quase na hora de irmos embora do estúdio, o Mozine, com aquele poder de convencimento, fez com que ele gravasse Suas Fotos no Perfil do Facebook. Ele pegou a letra na hora, o tempo da música na hora e fez o melhor vocal do disco para mim. A música se tornou a que eu mais gosto. Ficou maravilhosa, confidencia Marcelo.

Por enquanto, a banda não tem shows planejados, muito pelo fato de Mozine ter decidido não cantar mais ao vivo, segundo Marcelo.

Ele quis tirar férias de todas as bandas neste ano, porém o desgraçado vai tocar com o Merda em Fortaleza por agora. Ou seja, já está quebrando a promessa. Mas não iremos tocar mesmo, porque agora quem não quer sou eu. Talvez role um show no festival da Läjä em Vila Velha, e provavelmente a Deb, do Deb and The Mentals, irá cantar com a gente, planeja.

Deu um Treco no Teco-Teco

Os Pedrero. Hearts Bleed Blue (HBB), Läjä Records e Forever Vacation, 12 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.