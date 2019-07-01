Novo 'Jumanji' tem 1º trailer divulgado pela Sony; assista

O elenco do novo filme de Jumanji contará com nomes como Dwayne Johnson , também conhecido como The Rock, Danny DeVito, Jack Black, Kevin Hart, Danny Glover e Nick Jonas . O lançamento está previsto para dezembro de 2019 nos Estados Unidos.

Sucesso de bilheteria da Sony, Jumanji - Bem-Vindo à Selva, lançado em 2017, arrecadou US$ 961 milhões no mundo todo e é uma continuação do clássico Jumanji, de 1995, estrelado por Robin Williams. A história retrata quatro jovens que encontram um antigo videogame com o jogo de Jumanji e, quando passam a jogá-lo, são transportados para uma floresta.