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Televisão

Novidades nas tardes de sábado da TV Gazeta

'Em Movimento' volta reformulado e ganha a companhia do 'AGTV' na tela da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 10:21

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 10:21

Luanna Esteves e Diego Araújo comandam o "Em Movimento" Crédito: Divulgação/TV Gazeta
As tardes de sábado da TV Gazeta estão de cara nova. A partir do próximo dia 20 de outubro a emissora colocará ao ar o novo programa AGTV, que será exibido logo após o Em Movimento, que, por sua vez, passa a ser exibido às 14h . O retorno do Em Movimento será marcado por uma mudança de visual e no estilo do programa.
Depois de 17 anos no ar, era hora de dar uma saculejada no programa. O mundo muda e a gente também muda com ele. Nessa nova fase do Em Movimento nós vamos trabalhar com séries, sendo o grande projeto dessa nova temporada realizar uma viagem por todo Espírito Santo, todos os 78 municípios, para mostrar personagens, culturas locais e aproximar cada vez mais o capixaba da TV, define a apresentadora Luanna Esteves.
O programa também terá 10 minutos a mais de duração. Ter esse tempo a mais faz toda a diferença pra gente que trabalha com TV. Permite que tenhamos mais tempo para mostrar nossas pautas, completa Luanna. Apesar das mudanças, o perfil do programa continuará o mesmo, com uma linguagem leve, jovem e acessível para todos os públicos.
AGTV
Flávia Mendonça fica à frente do "AGTV" Crédito: Divulgação/TV Gazeta
O caçula AGTV, por sua vez, será uma revista eletrônica focada em servir como uma espécie de radar de tendências dentro do Espírito Santo. Gastronomia, moda, decoração e comportamento serão destaques no programa. O editor de entretenimento César Fernandes, o Cesinha, destaca o papel do entretenimento como ferramenta para reconhecimento local.
Por meio de temas como turismo, moda, comportamento e gastronomia é possível fazer um retrato da sociedade e gerar reconhecimento e pertencimento. Há muitos anos fazemos isso com o Em Movimento e no próximo sábado o capixaba ganha mais um espaço pra se ver na tela da TV Gazeta, destaca o editor.
É um desafio novo. Sempre me perguntam se prefiro cantar, atuar ou apresentar, e sinceramente eu amo as três coisas, é um grande dilema. Estou muito feliz de estar nesse projeto, conta Flávia.
Flávia Mendonça, apresentadora
Na estreia, o AGTV abordará assuntos como empoderamento feminino, moda animal print e dicas de decoração do tipo faça você mesmo. O comando do programa fica a cargo da cantora, atriz e agora apresentadora Flávia Mendonça, que terá um estúdio a sua disposição para receber convidados para entrevistas.
O programa contará também com a repórter Carol Monteiro e terá a participação de quatro correspondentes internacionais para trazer a visão do capixaba sobre mundo e adiantar algumas tendências e curiosidades.

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