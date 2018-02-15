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Gastronomia

Nova temporada de 'Bizu' traz pratos com produtos simples

Exibido pelo Food Network, programa ensina menu completo com ingrediente curinga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 22:44

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 22:44

Preparar um menu completo, que inclua entrada, prato principal e sobremesa, utilizando um ingrediente simples, encontrado na sua despensa. Parece difícil? Pode ser um desafio para quem não tem muita habilidade na cozinha, mas é exatamente a tarefa desempenhada pela chef Luiza Hoffmann no programa Bizu, exibido pelo canal Food Network.
A nova temporada, que acabou de estrear, traz dicas de como transformar a culinária básica do cotidiano em pratos mais elaborados, mesmo usando produtos comuns.
Aproximar o programa do telespectador é uma das apostas, conforme ressalta Luiza. Pegamos ingredientes bem básicos mesmo, que todo mundo vai ter em casa. Além disso, consegui transformá-los em pratos sem nível de dificuldade, todos com padrão bem gastronômico. As pessoas vão conseguir executar as receitas em casa rapidamente e vão ter resultados bacanas, promete a apresentadora.
O maior desafio para a chef, mais afeita aos pratos salgados, foi desenvolver sobremesas atraentes. Entre os resultados de maior destaque durante as experiências da mestre-cuca está o purê de goiabada. O doce foi escolhido como protagonista de um dos episódios.
No fim das contas, consegui fazer uma das melhores sobremesas que já preparei. Algo super simples, que nunca tinha feito, e que ficou incrível. Eu mesma me surpreendo com muitos resultados, ressalta.
Luiza reconhece que a gastronomia passou por um boom, tanto na TV, quanto nas redes sociais, e credita isso à cultura alimentar e à popularização de ingredientes e pratos locais.
Antes as pessoas tinham medo de cozinhar, não sabiam o que comprar. Hoje ela vê o chef fazendo, pega a receita, quer arriscar. Vejo, além de tudo, profissionais descobrindo a gastronomia brasileira além do arroz, feijão, farofa e vinagrete. Rompemos uma barreira.
Formada em gastronomia pelo Instituto Paul Bocuse, na França, e pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, Luiza rodou o mundo em busca de conhecimento na área. Chegou a trabalhar em restaurantes como o estrelado espanhol Martín Berasategui.
A imersão em outras culturas gastronômicas foi primordial para que a profissional desenvolvesse pratos criativos e variados.
Vivi aquilo junto com as pessoas por onde passei. Na Austrália, por exemplo, comecei lavando louça no restaurante. Isso é muito especial na construção da minha carreira. A imersão permite que a gente adapte muita coisa e ouse com ingredientes, diz Luiza, que faz questão de dar um toque brasileiro a tudo que cozinha.
Apesar da veia genuinamente brasileira, a mestre-cuca tem a culinária asiática como uma de suas referências, graças ao frescor dos insumos utilizados.
Como no Brasil, há pratos de sabor muito marcante e se usa muito ingrediente fresco. E o sabor destes produtos faz toda a diferença no resultado do meu trabalho.
Atualmente, a chef administra um bar em Fernando de Noronha e um restobar em São Paulo. A experiência nos dois negócios é cuidadosamente conciliada com a rotina de gravações do Bizu.
Consigo também unir as coisas. Hoje em dia, desenvolvo muita coisa nos bares e levo para o programa. No geral, eu me divirto bastante. Não sobra tempo, mas falo que trabalhar e conciliar essas funções faz com que eu fique mais tranquila, conclui a chef.
Bizu
Novos episódios toda sexta-feira, às 19h30, no canal Food Network.

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