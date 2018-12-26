Nova sensação do funk, DJ Zullu abre temporada de shows em Guarapari

"Quero que todos os capixabas me prestigiem e curtam muito o show de Guarapari. Vai ser bem especial e vou trazer muita energia boa comigo", convida DJ Zullu. A nova promessa do funk se apresenta nesta quinta-feira (27), no Multiplace Mais, em Meaípe, abrindo a temporada de shows em Guarapari, juntamente com Baile da Gaiola, Corvina DJ, Kevin O Chris e MC L do Vinte.

DJ Zullu começou tímido nas aparições e graças à sua participação em "Eu Não Vou Embora", hit em parceria com Anitta e MC G15, ele despontou como nova promessa do funk brasileiro, principalmente, para este verão.

Crédito: Reprodução/Instagram @djzullu

Em entrevista ao Gazeta Online, Zullu destaca que o que mais chama a atenção do público em suas apresentações é o fato de "ela (a apresentação) ser diferenciada", em suas próprias palavras. O DJ frisa que toca o que o público pede e garante que essa sintonia com os fãs também é importante para surpreender com as músicas. "A cada música uma surpresa diferente. E a surpresa é o próprio show", dispara.

Pode ter o talento que for, mas, se não for pé no chão, não vai chegar a lugar algum DJ Zullu, promessa do funk brasileiro

Zullu já esteve no Espírito Santo mas agora volta em uma nova fase da carreira. Já aboliu algumas dinâmicas que tinha nos shows - como o mini show pirotécnico que fazia em determinado momento -, mas também passou a apostar mais em outras referências. "Agora eu busco tocar para causar impacto mesmo. Toco todas as músicas que estão bombando e tudo o que eu quero é que a galera se divirta bastante", diz.

O DJ hoje cria suas música a partir de inspirações que possui em outros artistas. Nesse ponto, quando questionado sobre essas referências, não pensou duas vezes antes de responder: "Anitta". E não é para menos, já que os dois já até protagonizaram um hit juntos. Os artistas gravaram "Eu Não Vou Embora" em uma parceria que, de acordo com ele, só está começando. "O trabalho dela me inspira bastante e abriu os horizontes do funk. Dennis DJ também, sinto a mesma coisa pelo trabalho dele", exemplifica.

Crédito: Reprodução/Instagram @djzullu

"Converso muito com a Anitta e ela sempre me dá conselhos. Ela sempre diz para eu fazer tudo que eu quiser e seguir mesclando sempre o funk, por exemplo. Se eu gosto de sertanejo, toco sertanejo, mas um sertanejo meio funk. Mesclar os ritmos assim dá muito certo", avalia Zullu, que se diz humilde a ponto de escutar as dicas dos colegas de profissão.

Ouça abaixo a música "Não Vou Embora", com Anitta e MC G15, e se prepare para a festa em Guarapari.

SERVIÇO

Baile da Gaiola - 3ª edição do The Best Summer Of Your Life

Corvina DJ, Kevin O Chris, DJ Zullu e MC L do Vinte

Data: quinta-feira (27), a partir das 22h

Local: Multiplace Mais (Meaípe, Guarapari)

TicketPremium.com.br. Ingressos: R$ 180 (open bar, 2º lote); R$ 80 (camarote 2, meia entrada, 1º lote); R$ 140 (front stage, inteira, 2º lote) - Vendas por meio do