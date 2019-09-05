Em Cariacica

Nostalgia: Salgadinho promete de "Lua Vai" a "Sol e Sal" em show no ES

Evento acontece neste sábado (7) em casa de shows de Cariacica, e vai reunir desde os pagodes que foram hit nos anos 90 até sambas recém-lançados do cantor

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 14:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Produção Cantor Salgadinho/Divulgação

Os hits desde a época do Katinguelê até os últimos lançamentos de Salgadinho vão agitar a 13ª Feijoada da Boa Vista neste sábado (7) na Matrix Shows, em Cariacica. A festa ainda terá muito samba (é claro!), que já vai abrir a agenda de esquentas daqui até o Carnaval de Vitória 2020.

"Acredito que será incrível. Amo Vitória, o Espírito Santo e estou ansioso para mostrar minhas novas músicas para o capixaba", dispara Salgadinho, em entrevista à Gazeta. Ele, que recentemente lançou "Química do Amor", com Mumuzinho, e "Sol e Sal", em versão acústica, também não vai deixar "Recado à Minha Amada (Lua Vai)" de fora do túnel de tempo do espetáculo: "O show é exatamente um compilado da minha carreira e se torna muito como um mix de hits de grandes amigos que tenho na música".

O cantor, que está no seu 29º ano de carreira, promete o molejo de sempre até nessas composições mais recentes. Ele avalia que tem um estilo próprio, que pode até ser um dos motivos de fazê-lo perpetuar na música. "Graças a Deus, o Brasil continua amando a minha música. Os resultados podemos ver no YouTube e nas outras plataformas digitais. Não diria reinventar, mas me adaptei aos novos meios de mostrar e explorar minha música", relata.

Só neste ano, os hits mais recentes do artistas estão beirando as 700 mil visualizações na web e ele adianta que ambas estarão no repertório daqui: "Química do Amor", com participação de Mumuzinho e Suel, e "Sol e Sal", com participação de Ferrugem. "No fim terá muito samba com muita alegria e emoção. Um mix de pagode dos anos 90 e hits completamente contagiantes", conclui.

NOVO EP

Durante o bate-papo, Salgadinho já soltou que em breve lançará um EP completo com três singles - incluindo esses dois últimos -, com produção de Jenner Mello. "Tenho em andamento alguns 'feats' com Thiaguinho, Turma do Pagode e o projeto Amigos do Pagode 90, que é um projeto temático que roda muito bem", explica.

Crédito: Produção Cantor Salgadinho/Divulgação

SERVIÇO

13ª Feijoada da Boa com o cantor Salgadinho

Onde: Matrix Show (Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)

Quando: 7 de setembro de 2019 (sábado), a partir das 12h

Ingressos: R$ 40 (lote promocional, setor único) + um quilo de alimento - Vendas nas lojas Rede Farmes (Itaquari, Cariacica), Morena Flor (Jardim América, Cariacica), EDG Multimarcas (B. Expedito, Cariacica) e na bilheteria da Matrix Show

Informações: (27) 3336-4776

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta