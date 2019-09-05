Home
>
Cultura
>
Nostalgia: Salgadinho promete de "Lua Vai" a "Sol e Sal" em show no ES

Nostalgia: Salgadinho promete de "Lua Vai" a "Sol e Sal" em show no ES

Evento acontece neste sábado (7) em casa de shows de Cariacica, e vai reunir desde os pagodes que foram hit nos anos 90 até sambas recém-lançados do cantor

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 14:21

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Produção Cantor Salgadinho/Divulgação

Os hits desde a época do Katinguelê até os últimos lançamentos de Salgadinho vão agitar a 13ª Feijoada da Boa Vista neste sábado (7) na Matrix Shows, em Cariacica. A festa ainda terá muito samba (é claro!), que já vai abrir a agenda de esquentas daqui até o Carnaval de Vitória 2020.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

"Acredito que será incrível. Amo Vitória, o Espírito Santo e estou ansioso para mostrar minhas novas músicas para o capixaba", dispara Salgadinho, em entrevista à Gazeta. Ele, que recentemente lançou "Química do Amor", com Mumuzinho, e "Sol e Sal", em versão acústica, também não vai deixar "Recado à Minha Amada (Lua Vai)" de fora do túnel de tempo do espetáculo: "O show é exatamente um compilado da minha carreira e se torna muito como um mix de hits de grandes amigos que tenho na música".

> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se

O cantor, que está no seu 29º ano de carreira, promete o molejo de sempre até nessas composições mais recentes. Ele avalia que tem um estilo próprio, que pode até ser um dos motivos de fazê-lo perpetuar na música. "Graças a Deus, o Brasil continua amando a minha música. Os resultados podemos ver no YouTube e nas outras plataformas digitais. Não diria reinventar, mas me adaptei aos novos meios de mostrar e explorar minha música", relata.

> Ex-BBB drag será tema de enredo de escola de samba no Carnaval 2020

Só neste ano, os hits mais recentes do artistas estão beirando as 700 mil visualizações na web e ele adianta que ambas estarão no repertório daqui: "Química do Amor", com participação de Mumuzinho e Suel, e "Sol e Sal", com participação de Ferrugem. "No fim terá muito samba com muita alegria e emoção. Um mix de pagode dos anos 90 e hits completamente contagiantes", conclui.

NOVO EP

Durante o bate-papo, Salgadinho já soltou que em breve lançará um EP completo com três singles - incluindo esses dois últimos -, com produção de Jenner Mello. "Tenho em andamento alguns 'feats' com Thiaguinho, Turma do Pagode e o projeto Amigos do Pagode 90, que é um projeto temático que roda muito bem", explica.

Crédito: Produção Cantor Salgadinho/Divulgação

SERVIÇO

13ª Feijoada da Boa com o cantor Salgadinho

Onde: Matrix Show (Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica)

Quando: 7 de setembro de 2019 (sábado), a partir das 12h

Ingressos: R$ 40 (lote promocional, setor único) + um quilo de alimento - Vendas nas lojas Rede Farmes (Itaquari, Cariacica), Morena Flor (Jardim América, Cariacica), EDG Multimarcas (B. Expedito, Cariacica) e na bilheteria da Matrix Show

Informações: (27) 3336-4776

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais