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Inusitadamente fashion

Noivos usam barbas floridas em casamentos e lançam tendências

Homens estão compartilhando modelitos em redes sociais, como o Instagram

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 19:29
As barbas floridas não são novidade no mundo. Elas apareceram pela primeira vez no Instagram em 2016. Mas agora o novo estilo foi incorporado ao universo dos casamentos.
Crédito: Reprodução/Instagram @sorentime
Noivos de todo o planeta estão aderindo aos adereços, que podem ser confundidos com um buquê tradicional. Os homens têm colocado flores pequeninas nas barbas como uma forma de decoração no momento em que vão dizer o sim mais importante de suas vidas.
Crédito: Reprodução/Instagram @sorentime
Algumas fotos foram compartilhadas nas redes sociais e estão virando tendências em casamentos. O que você acha da ideia?
Crédito: Reprodução/Instagram @ale_barbaruiva

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