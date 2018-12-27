Noivos usam barbas floridas em casamentos e lançam tendências

As barbas floridas não são novidade no mundo. Elas apareceram pela primeira vez no Instagram em 2016. Mas agora o novo estilo foi incorporado ao universo dos casamentos.

Crédito: Reprodução/Instagram @sorentime

Noivos de todo o planeta estão aderindo aos adereços, que podem ser confundidos com um buquê tradicional. Os homens têm colocado flores pequeninas nas barbas como uma forma de decoração no momento em que vão dizer o sim mais importante de suas vidas.

Crédito: Reprodução/Instagram @sorentime

Algumas fotos foram compartilhadas nas redes sociais e estão virando tendências em casamentos. O que você acha da ideia?