Noite de homenagem às mulheres negras em Vitória

20/07/2018 - 5ª edição da Homenagem às Mulheres Negras visa exaltar a resistência da mulher negra e contribui para a redução da exclusão enfrentada por ela Crédito: Josué de Oliveira/PMV

Com o objetivo de exaltar a resistência da mulher negra e contribuir para a redução da exclusão enfrentada por ela, a União de Negros Pela Igualdade (Unegro) realiza, no próximo sábado (21), a partir das 16 horas, no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) a 5ª edição da Homenagem às Mulheres Negras.

O momento ainda visa abrir espaço para ideias, análises, reflexões e troca de experiências, resgatando a ancestralidade africana, através da oralidade e do conhecimento transmitido de geração para geração como base da herança cultural africana. Assim, o espaço "Afro-Cultural" terá atividades culturais, exposições, feiras, palestras, filmes, feira de mulheres negras empreendedoras, homenagem a 50 mulheres negras capixabas, além da apresentação da cantora Vanessa Ferr e dos alunos do Curso de Qualificação em Dança Afro Brasileira Cênica do Mucane.

As ações são uma alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, comemorado em 25 de julho. A data é mais do que comemorativa: é um marco internacional da luta e resistência da mulher negra contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe e para dar visibilidade e reconhecimento à presença e à luta das mulheres negras nesse continente.

SERVIÇO





5ª edição da Homenagem as Mulheres Negras

Quando: sábado (21) a partir das 16 horas

Onde: Museu Capixaba do Negro "Verônica Pas" - Mucane - avenida República, 121, Centro