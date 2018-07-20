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HISTÓRIA

Noite de homenagem às mulheres negras em Vitória

5ª edição da Homenagem às Mulheres Negras será realizado neste sábado (21), no Mucane

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 21:40
20/07/2018 - 5ª edição da Homenagem às Mulheres Negras visa exaltar a resistência da mulher negra e contribui para a redução da exclusão enfrentada por ela Crédito: Josué de Oliveira/PMV
Com o objetivo de exaltar a resistência da mulher negra e contribuir para a redução da exclusão enfrentada por ela, a União de Negros Pela Igualdade (Unegro) realiza, no próximo sábado (21), a partir das 16 horas, no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane) a 5ª edição da Homenagem às Mulheres Negras.
O momento ainda visa abrir espaço para ideias, análises, reflexões e troca de experiências, resgatando a ancestralidade africana, através da oralidade e do conhecimento transmitido de geração para geração como base da herança cultural africana. Assim, o espaço "Afro-Cultural" terá atividades culturais, exposições, feiras, palestras, filmes, feira de mulheres negras empreendedoras, homenagem a 50 mulheres negras capixabas, além da apresentação da cantora Vanessa Ferr e dos alunos do Curso de Qualificação em Dança Afro Brasileira Cênica do Mucane.
As ações são uma alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha, comemorado em 25 de julho. A data é mais do que comemorativa: é um marco internacional da luta e resistência da mulher negra contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe e para dar visibilidade e reconhecimento à presença e à luta das mulheres negras nesse continente.
SERVIÇO
 
5ª edição da Homenagem as Mulheres Negras
Quando: sábado (21) a partir das 16 horas
Onde: Museu Capixaba do Negro "Verônica Pas" - Mucane - avenida República, 121, Centro
Aberto ao público

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