No 'The Voice', Lulu Santos elogia capixaba: 'Que orgulho eu tenho'

Lulu Santos disse estar orgulhoso das meninas. "Que orgulho eu tenho de vocês... Vocês são o que a gente espera ver aqui. Essa cascata de vontade, de talento, de garra... Tamara, você representa uma tradição na qual eu me encaixo, também, que é da mina roqueira brasileira, que não começa eme não vai acabar com Pitty. Você defende o seu rock. Obrigado pela sua garra, explosão e energia... Essa apresentação foi um escândalo".