No 'The Voice', Lulu Santos elogia capixaba: 'Que orgulho eu tenho'

Apesar de ter sido eliminada na noite desta terça-feira (14), a capixaba Tamara Angel fez uma apresentação que arrepiou os internautas e deixou seu técnico, Lulu Santos, orgulhoso ao lado de Priscila Tossan, na primeira noite de batalhas do "The Voice Brasil", da TV Globo. Elas se apresentaram com "Tudo o Que Elas Gostam de Escutar", de Charlie Brown Jr.
"Meu Deus, o que são essas duas?", questionou uma internauta, indicando que estava admirada pela apresentação das cantoras. Outra internauta garantiu: "Gente, essas meninas... Estou em choque". Um internauta também comentou: "Que batalha é essa, Jesus".
"ESSA APRESENTAÇÃO FOI UM ESCÂNDALO"
Terminada a apresentação, Tiago Leifert passou a bola para Michel Teló comentar sobre a apresentação. Ele disse que Tamara é incrível e que o que mais chamou a sua atenção foi a presença de palco dela durante a canção. "As duas são artistas prontas já", alertou.
Lulu Santos disse estar orgulhoso das meninas. "Que orgulho eu tenho de vocês... Vocês são o que a gente espera ver aqui. Essa cascata de vontade, de talento, de garra... Tamara, você representa uma tradição na qual eu me encaixo, também, que é da mina roqueira brasileira, que não começa em Rita Lee e não vai acabar com Pitty. Você defende o seu rock. Obrigado pela sua garra, explosão e energia... Essa apresentação foi um escândalo".
Confira os elogios dos internautas (clique na imagem para ampliar):