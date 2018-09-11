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NOVA TURNÊ

No compasso do samba, Maria Rita faz show em Vila Velha

Show estava previsto para maio, mas foi remarcado devido à greve dos caminhoneiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 21:41

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 21:41

Maria Rita é categórica ao dizer que foi no samba que realmente se encontrou. A liberdade de transitar por muitos ambientes e por revelar várias facetas na música foi o que conquistou a cantora, que desembarca no Estado na próxima sexta-feira (14), para um show da turnê Amor e Música, em Vila Velha. O evento estava marcado para o final de maio, mas a data foi transferida por conta da greve dos caminhoneiros.
A apresentação é baseada no último disco de mesmo nome, o oitavo da carreira de Maria Rita, lançado em janeiro deste ano. Com produção da própria cantora e coprodução de Pretinho da Serrinha, o álbum reúne doze faixas, compostas por amigos e parceiros musicais como Zeca Pagodinho, Marcelo Camelo, Moraes Moreira, Davi Moraes e Carlinhos Brown.
A relação com o samba já é antiga, já que ainda em 2007 Maria Rita deu início a uma trajetória ousada (e muito bem-sucedida) com o lançamento de Samba Meu.
É (no samba) onde me sinto mais plena, completa e relevante enquanto cantora, onde posso mostrar todas as minhas características, não só como intérprete, mas como pessoa. A gaiata, bagunceira, feliz, triste, dramática, dolorida, tem tudo isso ali e eu sou tudo isso também, confessa, em entrevista ao C2.
A leveza e o fato de se sentir capaz de cantar as dores profundas sem um apelo dramático no samba fizeram com que a filha de Elis se encantasse e passasse a se identificar cada vez mais no meio.
E eu estou há tantos anos vivendo de samba, de fato, pagando minhas contas com o samba, que me considero sambista sim!, afirma, sem pensar duas vezes.
Turnê
Iniciada em março, no palco da Fundição Progresso, no Rio, a turnê já mostrou sua força desde o primeiro momento. A maior surpresa para Maria tem sido a reação do público, sempre muito receptivo.
Os fãs me surpreenderam especialmente na estreia, cantando todas as músicas do show. A estreia da turnê foi próxima ao lançamento do disco e isso nem é muito bem visto porque supostamente não dá tempo para o público comprar o disco e aprender as músicas. Mas os meus fãs cantaram tudo, da primeira à última música do show. Fiquei sem reação. Mentira, eu gargalhei um pouco, tipo que isso?, diz, bem-humorada.
No repertório, estarão todas as músicas do disco, como a releitura do hit Saudade Louca (famosa na voz de Arlindo Cruz), Pra Maria (inédita, escrita por Marcelo Camelo para a cantora), e Reza, parceria entre Pretinho da Serrinha, Nego Alvaro e Vinicius Feyjão.
Não tenho maturidade pra montar repertório de show. Crio laços afetivos com as músicas e no final das contas levo o disco todo para a turnê. Cada música tem sua personalidade e elas são complementares, conclui.
Maria Rita - Amor e Música
Quando: Sexta-feira (14), às 22h30. Abertura dos portões às 21h30.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Rua Juscelino Kubitscheck, 323, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Ingressos: Área Vip  R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia). Mesa para quatro pessoas a partir de R$ 500. À venda no site Tudus.com.br.
Informações: (27) 3533-2221.

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